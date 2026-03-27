姜棟元、金高銀浪漫史劇《魂》上月低調開機！片場保安「0漏洞」：演員當場才領「飛紙仔」

這絕對是 2026 年最神祕、也最令人期待的夢幻聯動！由「公共財男神」姜棟元與「忠武路之女」金高銀主演的新劇《魂》，已於上個月在江原道正式低調開機。 這部集結了頂級卡司與金獎製作團隊的作品，正以完全絕密的狀態進行拍攝。

史上最狂幕後！《淚之女王》編劇 x《我的大叔》導演

《魂》之所以未演先轟動，全因背後站著兩座大山！由寫出《來自星星的你》、《愛的迫降》、《淚之女王》的明星編劇朴智恩，首度挑戰古裝題材; 搭檔執導過《Signal 信號》、《我的大叔》、《苦盡柑來遇見你》的「信看導」金元錫。 兩位票房保證強強聯手，完全是衝著年度大賞而來的頂級配置。



片場宛如特務行動！劇本「一頁一頁發」嚴防洩密

或許是擔心劇透影響觀影體驗，劇組對外封鎖一切消息，就連故事設定的企劃案都難以窺見。 據電視劇相關人士透露，金元錫前作《苦盡柑來遇見你》之後再次祭出嚴格防守，演員們甚至看不到整本劇本，僅能拿到印有當天拍攝份量的部份劇本。



雖然這種接近「飛紙仔」（쪽대본）的拍攝模式極度考驗演員功力，但對於演過《破墓》的金高銀和影壇老將姜棟元來說，似乎完全不是問題。 即便拍攝時程吃緊，兩位實力派與劇組的默契依然讓現場氣氛溫馨融洽，專業度令工作人員激讚。

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