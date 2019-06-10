再沒有比這部劇更瑪麗蘇的故事了！《SKY Castle》「藝書」金惠允加盟新劇，出身豪門還集5大帥哥男主寵愛於一身？！ 入伍前早已準備好妹妹的SOLO專輯 2年過去卻遲遲沒有下文…AKMU哥哥李燦赫親曝理由！ 《Running Man》時隔六年再度扮成復仇者聯盟！哪一個角色最爆笑呢？XD 據說是tvN製作費最高的綜藝節目…《大逃出》確定製作第3季！ 姜丹尼爾設立一人企劃社KONNECT，LM異議申請審問日延期：12日→26日 姜丹尼爾直播謝粉絲：難過時，粉絲是我最大力量 《Produce X 101》驚現兩對父子？知道真相的小編笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「當年他才到我這裡」的他...一轉眼已經完美逆襲了！ 來一波SM娛樂讓人費解的周邊商品吐槽！沒有最瞎只有更瞎XD

注重應援文化的韓國歌壇，幾乎每支愛豆團都會推出官方產品，應援棒是基礎、還有各種人偶、飾品、服裝等等，有一些的確很實用，但今天小編要來說的是那些，嗯... 不知道它存在意義的SM娛樂周邊。

EXO



只能說這套手辦連EXO成員們1%的帥氣都沒有模仿到，完全就像是盜版玩具啊，這讓粉絲如何下手？ 大號售價接近30萬（韓幣，下同），連配套的衣服都要賣到10萬，就連本命粉都忍不住吐槽，賣這麼貴怎麼看起來像贈品？？



NCT



據說這是設計師從NCT的各種得到的靈感而設計出來的周邊，粉絲只想問Excuse Me，這和我們NCT有關係嗎？ 既沒有成員的名字，模樣又不像成員，根本就和NCT沒關係啊~~你以為只要說是NCT周邊它就是了嗎？

Red Velvet



RV的塑膠... 這到底是個什麼？？？ 眼睛和紅嘴唇，這大小也只適合畫報裡的人啊~~

SM娛樂



誰能想到一把掃帚都能成為SM的周邊，和旗下歌手沒有任何關係，它存在的意義是什麼？？ 雖然有粉絲十分熱心的想要為掃帚找到存在的意義，稱是為了弘揚韓國傳統文化，但3.5萬的售價真的合適嗎？？

SM文具店



嗯，非常中二的設計，有EXO的塑膠戒指、女團的塑膠髮夾~~小編能說什麼？？？？作為粉絲的我們注重的是品質好嗎？？

SM TOWN護照



Welcome To SM TOWN。 這是粉絲心目中SM歷史上最垃圾的周邊產品，將SM打造成了一個國家，而粉絲們都是生活在SM TOWN中的國民，哈哈哈哈哈哈，很有中二漫畫的感覺~~

「圖：ALLETS」

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