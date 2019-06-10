再沒有比這部劇更瑪麗蘇的故事了！《SKY Castle》「藝書」金惠允加盟新劇，出身豪門還集5大帥哥男主寵愛於一身？！ 入伍前早已準備好妹妹的SOLO專輯 2年過去卻遲遲沒有下文…AKMU哥哥李燦赫親曝理由！ 《Running Man》時隔六年再度扮成復仇者聯盟！哪一個角色最爆笑呢？XD 據說是tvN製作費最高的綜藝節目…《大逃出》確定製作第3季！ 姜丹尼爾設立一人企劃社KONNECT，LM異議申請審問日延期：12日→26日 姜丹尼爾直播謝粉絲：難過時，粉絲是我最大力量 《Produce X 101》驚現兩對父子？知道真相的小編笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「當年他才到我這裡」的他...一轉眼已經完美逆襲了！ 來一波SM娛樂讓人費解的周邊商品吐槽！沒有最瞎只有更瞎XD

NCT成員MARK李馬克可以說是「花田」SM的寵兒，出身加拿大的他不但成功出道，而且在4個月內分別在NCT-U、NCT-127、NCT-DREAM出道了3次。 親愛的們，3次啊！

MARK從小就進入了SM當練習生，在EXO、Red Velvet這些大前輩看來根本就是個孩子。 MARK這麼年幼就很有鏡頭感了，雙手插兜，頭側歪，這就是與生俱來的明星感啊~~



可以說MARK是前輩們看著長大的，如今見到他不僅成功出道，還是NCT的中流砥柱，頗有種吾家有弟初長成的欣慰感。 EXO大哥XIUMIN說初見MARK時候，他用手比劃了下，說只到自己的胸口。



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Red Velvet姐姐Irene第一次見MARK時，對方還是只到自己肩膀的小男孩。



就連RV的忙內Yuri姐姐也說MARK當時才到自己的腰~~MARK立刻反駁：怎麼會是腰呢？ 只到腰的話，那是狗狗吧~~MARK啊，在姐姐們的眼中，你可能真的就是可愛到爆炸的小狗狗吧~~



誰知一轉眼沒過幾年，MARK就讓哥哥姐姐們刮目相看了！！ 當年還說「他才只到我這裡」的哥哥姐姐們，已經遠遠被wuli MARK甩在了身後（身高上）~MARK已經能夠和哥哥「勾肩搭背」，甚至高過了哥哥。



在姐姐們面前也展現了男友力MAX的身高差~



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「圖：PANN」

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