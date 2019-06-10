南太铉劈腿风波惹议 已从音乐剧《Mefisto》下车 惊喜！GFRIEND 7 月初携迷你七辑回归 再没有比这部剧更玛丽苏的故事了！《SKY Castle》「艺书」金惠允加盟新剧，出身豪门还集5大帅哥男主宠爱於一身？！ 入伍前早已准备好妹妹的SOLO专辑 2年过去却迟迟没有下文…AKMU哥哥李灿赫亲曝理由！ 《Running Man》时隔六年再度扮成复仇者联盟！哪一个角色最爆笑呢？XD 据说是tvN制作费最高的综艺节目…《大逃出》确定制作第3季！ 姜丹尼尔设立一人企划社KONNECT，LM异议申请审问日延期：12日→26日 姜丹尼尔直播谢粉丝：难过时，粉丝是我最大力量 《Produce X 101》惊现两对父子？知道真相的小编笑了XD EXO XIUMIN＆RED VELVET IRENE口中「当年他才到我这里」的他...一转眼已经完美逆袭了！ 来一波SM娱乐让人费解的周边商品吐槽！没有最瞎只有更瞎XD

注重应援文化的韩国歌坛，几乎每支爱豆团都会推出官方产品，应援棒是基础、还有各种人偶、饰品、服装等等，有一些的确很实用，但今天小编要来说的是那些，嗯... 不知道它存在意义的SM娱乐周边。

EXO



只能说这套手办连EXO成员们1%的帅气都没有模仿到，完全就像是盗版玩具啊，这让粉丝如何下手？ 大号售价接近30万（韩币，下同），连配套的衣服都要卖到10万，就连本命粉都忍不住吐槽，卖这么贵怎么看起来像赠品？？



NCT



据说这是设计师从NCT的各种得到的灵感而设计出来的周边，粉丝只想问Excuse Me，这和我们NCT有关系吗？ 既没有成员的名字，模样又不像成员，根本就和NCT没关系啊~~你以为只要说是NCT周边它就是了吗？

Red Velvet



RV的塑胶... 这到底是个什么？？？ 眼睛和红嘴唇，这大小也只适合画报里的人啊~~

SM娱乐



谁能想到一把扫帚都能成为SM的周边，和旗下歌手没有任何关系，它存在的意义是什么？？ 虽然有粉丝十分热心的想要为扫帚找到存在的意义，称是为了弘扬韩国传统文化，但3.5万的售价真的合适吗？？

SM文具店



嗯，非常中二的设计，有EXO的塑胶戒指、女团的塑胶发夹~~小编能说什么？？？？作为粉丝的我们注重的是品质好吗？？

SM TOWN护照



Welcome To SM TOWN。 这是粉丝心目中SM历史上最垃圾的周边产品，将SM打造成了一个国家，而粉丝们都是生活在SM TOWN中的国民，哈哈哈哈哈哈，很有中二漫画的感觉~~

「图：ALLETS」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻