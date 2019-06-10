来一波SM娱乐让人费解的周边商品吐槽！没有最瞎只有更瞎XD

注重应援文化的韩国歌坛，几乎每支爱豆团都会推出官方产品，应援棒是基础、还有各种人偶、饰品、服装等等，有一些的确很实用，但今天小编要来说的是那些，嗯... 不知道它存在意义的SM娱乐周边。
只能说这套手办连EXO成员们1%的帅气都没有模仿到，完全就像是盗版玩具啊，这让粉丝如何下手？ 大号售价接近30万（韩币，下同），连配套的衣服都要卖到10万，就连本命粉都忍不住吐槽，卖这么贵怎么看起来像赠品？？
据说这是设计师从NCT的各种得到的灵感而设计出来的周边，粉丝只想问Excuse Me，这和我们NCT有关系吗？ 既没有成员的名字，模样又不像成员，根本就和NCT没关系啊~~你以为只要说是NCT周边它就是了吗？
RV的塑胶... 这到底是个什么？？？ 眼睛和红嘴唇，这大小也只适合画报里的人啊~~
谁能想到一把扫帚都能成为SM的周边，和旗下歌手没有任何关系，它存在的意义是什么？？ 虽然有粉丝十分热心的想要为扫帚找到存在的意义，称是为了弘扬韩国传统文化，但3.5万的售价真的合适吗？？
嗯，非常中二的设计，有EXO的塑胶戒指、女团的塑胶发夹~~小编能说什么？？？？作为粉丝的我们注重的是品质好吗？？
Welcome To SM TOWN。 这是粉丝心目中SM历史上最垃圾的周边产品，将SM打造成了一个国家，而粉丝们都是生活在SM TOWN中的国民，哈哈哈哈哈哈，很有中二漫画的感觉~~
「图：ALLETS」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究