基因複製貼上？南宮珉、NCT渽民「撞臉99%」！網急瘋：這倆怎麼還不見面！（他們見了～）
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基因複製貼上？南宮珉、NCT渽民「撞臉99%」！網急瘋：這倆怎麼還不見面！（他們見了～）

明星   2026年3月28日   星期六09:29   Tracy  

（封面圖源：theqoo截圖）

【最新互動影片】南宮珉與NCT成員羅渽民這對「撞臉組合」，近日再度成為韓網熱議焦點！

兩人從五官、氣質到整體氛圍都驚人相似，許多粉絲敲碗期待他們同框合作，但至今仍未見到兩人正式碰面，讓網友們忍不住喊話：「到底什麼時候才要見一面？」其實早在之前，金鐘國就曾直接問渽民：「你和南宮珉有點像吧？」渽民也大方回應：「很多人都這麼說過。」就連隊友李帝努也在一旁附和：「對，我也常常聽到這種話。」不僅如此，BIGBANG的大聲也曾認證過兩人的相似度，直言：「這個表情和南宮珉一模一樣！」讓這組「撞臉兄弟」的話題再度引爆。

網友們看到後紛紛暴動留言：「撞臉程度達到99%」、「南宮珉自己都生不出這麼像的」、「一個是演員版、一個是偶像版」、「連大聲都認證了，這下官方認證了吧！」還有粉絲已經開始敲碗兩人未來的合作方向：「拜託在影視作品裡演父子或叔姪，我一定追爆」、「 同一個角色的年輕版和中年版，就這麼演吧」、「同框拍個廣告也行啊，我要看世紀合照！」
（圖源：theqoo截圖）（圖源：theqoo截圖）

隨著話題持續發酵，粉絲們也開始期待兩人未來能有正式見面的機會。 近期終於迎來了「世紀會面」，他們在盲聊網路節目《Cellphone KODE》上真實互動啦！一起來看看吧～

小短片也太可愛～


真的說是親兄弟都不會被質疑的兩個偉大臉孔啊～


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