基因複製貼上？南宮珉、NCT渽民「撞臉99%」！網急瘋：這倆怎麼還不見面！（他們見了～）

【最新互動影片】南宮珉與NCT成員羅渽民這對「撞臉組合」，近日再度成為韓網熱議焦點！

兩人從五官、氣質到整體氛圍都驚人相似，許多粉絲敲碗期待他們同框合作，但至今仍未見到兩人正式碰面，讓網友們忍不住喊話：「到底什麼時候才要見一面？」其實早在之前，金鐘國就曾直接問渽民：「你和南宮珉有點像吧？」渽民也大方回應：「很多人都這麼說過。」就連隊友李帝努也在一旁附和：「對，我也常常聽到這種話。」不僅如此，BIGBANG的大聲也曾認證過兩人的相似度，直言：「這個表情和南宮珉一模一樣！」讓這組「撞臉兄弟」的話題再度引爆。

말투도 똑같은데 사촌지간도 아니라고?

구라치지 마 pic.twitter.com/LOX7wKuJbb — 원샵 (@one_shop_meary) January 22, 2026

나재민과 남궁민님 한번 만나야된다고생각합니다 진짜로 둘이 만나면어떻게되는지 궁금함 pic.twitter.com/enF5EXPfJz — ㄹㅈㄷ푸치 (@Gaebokkii) February 28, 2026

김종국: 근데 약간 얼굴에 남궁민도 있는것같은

나재민: 진짜 많이들었어요

이제노: 맞아요 많이 듣는



운동하다가 갑자기 ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/mYdEVIujgK — ㄹㅈㄷ푸치 (@Gaebokkii) November 21, 2024

網友們看到後紛紛暴動留言：「撞臉程度達到99%」、「南宮珉自己都生不出這麼像的」、「一個是演員版、一個是偶像版」、「連大聲都認證了，這下官方認證了吧！」還有粉絲已經開始敲碗兩人未來的合作方向：「拜託在影視作品裡演父子或叔姪，我一定追爆」、「 同一個角色的年輕版和中年版，就這麼演吧」、「同框拍個廣告也行啊，我要看世紀合照！」



隨著話題持續發酵，粉絲們也開始期待兩人未來能有正式見面的機會。 近期終於迎來了「世紀會面」，他們在盲聊網路節目《Cellphone KODE》上真實互動啦！一起來看看吧～



小短片也太可愛～

真的說是親兄弟都不會被質疑的兩個偉大臉孔啊～

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞