f(x)Luna舉行個人演唱會！Krystal、Amber驚喜現身，三人還一起合唱了《All Mine》！

f(x)成員Luna在25、26日舉行了個人演唱會《The fragrance of Luna》。

在昨日那場,Krystal、Amber驚喜現身,讓Luna感動落下眼淚,三人還和粉絲們一起演唱《All Mine》,這是時隔很久看到她們一起在舞台上。



三人合體的影片、照片在網路上引發了熱議,不少粉絲更激動表示:「成員們感情都很好」、「好希望她們再合體」、「太感動了」、「今年有機會回歸嗎」、「希望以後可以多多見面」、「等妳們10週年」等等。



THIS SONG IS SUPPOSE TO BE HAPPY WHY AM I CRYING?! #fx #The_Fragrance_of_Luna #LunaConcertDay2 pic.twitter.com/oN188z1Fmf