f(x)Luna舉行個人演唱會！Krystal、Amber驚喜現身，三人還一起合唱了《All Mine》！

f(x)成員Luna在25、26日舉行了個人演唱會《The fragrance of Luna》。
在昨日那場，Krystal、Amber驚喜現身，讓Luna感動落下眼淚，三人還和粉絲們一起演唱《All Mine》，這是時隔很久看到她們一起在舞台上。
三人合體的影片、照片在網路上引發了熱議，不少粉絲更激動表示：「成員們感情都很好」、「好希望她們再合體」、「太感動了」、「今年有機會回歸嗎」、「希望以後可以多多見面」、「等妳們10週年」等等。
Don't crying. ~@hermosavidalunx#루나 #에프엑스 #fx #The_fragrance_of_Luna pic.twitter.com/9UgR6NnF3V— Soojung, J. (@vousmijung) 2019年5月26日
THIS SONG IS SUPPOSE TO BE HAPPY WHY AM I CRYING?! #fx #The_Fragrance_of_Luna #LunaConcertDay2 pic.twitter.com/oN188z1Fmf— ʟᴜɴᴀ'ꜱ ꜰʀᴀɢʀᴀɴᴄᴇ (@Sumn4eva) 2019年5月26日
SM娛樂日前宣布將在8月3日～5日在東京巨蛋舉行《SMTOWN Live 2019 in Tokyo》演唱會，當中是放了f(x)的團體照，加上今年是她們出道10週年，也讓不少粉絲期待著是否會合體。
（圖：SM、推特）
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