PRISTIN施妍在Pledis當了9年練習生，人生有一半時間在那度過！網友：「真的毀了很多人的青春！」
明星 2019年5月27日 星期一12:06 Yuan
想到施妍之前還自己搭車去參加高中畢業典禮，也希望她希望未來會更好！
施妍在9歲（2008年）進入Pledis娛樂當練習生，曾出演過After School 《Bang!》 、和NU'EST的 《I'm Bad》等MV，也站上過Special舞台，2015年以練習生身份出演《PRODUCE 101》，最終排名25名。
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從9歲開始當練習生，之後練習了9年正式出道，活動了2年（實際活動半年左右）團體解散，讓不少網友替她抱不平，紛紛表示：「真的毀了很多人的青春呢」、「韓成洙還是人嗎」、「施妍不止漂亮，還很有實力」、「還曾被叫P社小公主，結果竟然這樣」、「希望未來會更好」、「真的好可惜」等等。
24日，Pledis娛樂宣布PRISTIN解散，她也透過IG發文寫道：「大家好，我是朴施妍！首先很抱歉以不好的消息來問候大家，多虧了在Pledis的11年和在PRISTIN的2年中，一直愛著我的HIgh（粉絲），各位～我度過了非常幸福的時光，謝謝大家。雖然PRISTIN活動結束了，但今後作為朴施妍，我會努力回報大家的喜愛，希望大家也可以一起關注和應援長時間在一起的成員們新的開始，很抱歉也感謝喜愛、等待著PRISTIN的各位。」
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（圖：Mnet、SBS、TVDaily、Pledis、IG@0_0.1114）
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