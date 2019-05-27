臉紅的思春期新曲《BOM》MV觀看次數突破一千萬
KPOP 2019年5月27日 星期一13:06 韓星網
「音源強盜」組合臉紅的思春期上月推出新曲《BOM》，洋溢著春天浪漫氣氛的旋律與歌詞令歌曲一推出就橫掃多個音源榜，日前MV更突破一千萬觀看次數，足見受大眾喜愛的程度。
本月初臉紅的思春期更宣佈將會再度來港，於下月15日來港舉行「2019 BOL4 ASIA TOUR IN HONG KONG」演唱會，主辦今天公開兩位成員安智瑛、禹志潤為香港粉絲準備的親筆信，信上除了有臉紅的思春期親自寫的中文「６月見」之外，更有可愛的圖案作點綴，貫徹二人的少女風格之餘，亦顯得相當有誠意。
早前臉紅的思春期於官方頻道上傳了數段首爾場演唱會精彩舞台的片段，當中包括成員禹志潤重新演繹Winner宋旻浩《Fiancé》，強勁的嘻哈音樂配上性感舞步，展現出與平日臉紅的思春期完全相反的形象，片段中能看見現場歡呼聲不斷，未知下月香港演唱會上又會看到怎樣的特別舞台呢？
臉紅的思春期香港演唱會門票已於快達票公開發售，票價分別為 $1,080、$780及$480。想去現場感受臉紅的思春期的歌聲的話，各位粉絲就要立刻去「撲飛」捧場啦！
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