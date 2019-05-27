f(x)Luna举行个人演唱会！Krystal、Amber惊喜现身，三人还一起合唱了《All Mine》！

f(x)Luna举行个人演唱会！Krystal、Amber惊喜现身，三人还一起合唱了《All Mine》！

KPOP   2019年5月27日   星期一12:58   Yuan   1

f(x)成员Luna在25、26日举行了个人演唱会《The fragrance of Luna》。

在昨日那场，Krystal、Amber惊喜现身，让Luna感动落下眼泪，三人还和粉丝们一起演唱《All Mine》，这是时隔很久看到她们一起在舞台上。

三人合体的影片、照片在网路上引发了热议，不少粉丝更激动表示：「成员们感情都很好」、「好希望她们再合体」、「太感动了」、「今年有机会回归吗」、「希望以后可以多多见面」、「等你们10周年」等等。



SM娱乐日前宣布将在8月3日～5日在东京巨蛋举行《SMTOWN Live 2019 in Tokyo》演唱会，当中是放了f(x)的团体照，加上今年是她们出道10周年，也让不少粉丝期待著是否会合体。


（图：SM、推特）

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留言/评论
  • 孫學鈞
    陪我渡過當兵期，感動
    23小时前
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