[韓評]《鎖命危機》：真正的恐懼在步出戲院後才開始
電影 2019年1月11日 星期五12:20 Erin
驚悚恐怖電影可分為兩種，一種在電影院觀賞時覺得恐怖，另一種則是步出戲院之後才不由自主令人恐懼的電影。《鎖命危機》即是屬於後者，在看完這部戲而走出戲院後才逐漸感受到恐怖，並且會讓你在睡前反覆檢查門到底鎖好了沒？
《鎖命危機》與2013年的電影作品《捉迷藏》有相似之處，兩部作品都是巧妙地融入非常寫實的恐怖感受，讓觀眾們更有共鳴，尤其《鎖命危機》的主軸是家家戶戶都有的電子門鎖，也令大家開始漸漸感到無法太信任門鎖的安全性。
外面的人想要進到房內，必定要通過走道並打開門鎖，大家也相信著只有自己與信任的家人能夠知道密碼，但《鎖命危機》中的門鎖卻無法發揮杜絕陌生人的作用。劇情描述自己一人獨居套房中的京敏（孔曉振飾）總覺得有點莫名不安，在下班路上也總覺得被跟蹤，顯得畏畏縮縮，即使搭電梯也要讓同搭的男子先出去，對身邊主動幫忙她的人也無法信任。
對女性觀眾而言，很可能體會過與京敏相似的感覺，在電影前段就能立即對於京敏感受到的未知恐懼有所共鳴，被打開的門鎖，原本廁所的東西改變位置，半夜有人試著解開密碼等等，《鎖命危機》的真實恐怖讓觀眾寒毛直豎。
演員孔曉振在《鎖命危機》中不斷成功傳達出這種真實的恐懼，從她不安的眼神，以及急促的呼吸聲等，細節中表現出女主角的恐慌，也讓觀眾們在全片的102分鐘內和她一起與壞人奮戰到底。
《鎖命危機》交替呈現現實恐懼以及戲劇化的恐懼，以現實恐懼開始的故事，根據漸漸令人驚悚的題材特性，而戲劇化恐懼開始登場，加上驚悚電影中總有些殘酷血腥的畫面令人不禁皺起眉頭，為了讓這樣的緊張感延續到最後一分鐘，結局是否反轉，就請大家1月18日進戲院試膽了！
照片/影片：采昌國際多媒體
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