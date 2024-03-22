曹政奭歌手出道MV邀孔曉振&金大明當主演，《花樣青春冰島篇》PD、好友鄭尚勳&文尚勳齊出動

孔曉振和金大明是曹政奭在《嫉妒的化身》和《機智醫生生活》的合作搭檔，這次曹政奭挑戰當歌手，一眾老友全都過來出力啦！

據韓媒，孔曉振和金大明將為曹政奭歌手出道曲MV擔任男女主角。 孔曉振和曹政奭在2016年韓劇《嫉妒的化身》及2019年電影《飆風特警隊》有過兩次合作，出道以來只在2003年為歌手李秀英拍攝2隻MV，這是她時隔21年再度出演MV。





金大明和曹政奭在2015年上映電影《獨家報導：良辰殺人記》首次合作，2018年再合作犯罪動作片《麻藥王》，最有名的當數2020年開播的tvN經典劇集《機智醫生生活》。 兩人在劇中分別飾演婦產科和肝膽胰外科助理教授，2022年曹政奭舉辦粉絲見面會時，主演們組成的樂隊「美都與Falasol」還偷偷跑到現場應援，友誼十分感人。





曹政奭2004年作為音樂劇演員出道，20年來演了不少電影和電視劇，今年與Netflix聯手挑戰新人歌手出道計劃《新人歌手曹政奭》，之前開通悄悄的YouTube賬號就是計劃的一環。



除了孔曉振和金大明，曹政奭圈內知名好友鄭尚勳將出任娛樂公司代表，諧星文尚勳也會為出道企劃出力。 導演則由《新西遊記》《花樣青春》《懂也沒用的神秘雜學詞典》梁正宇PD擔任，亦是曹政奭與梁PD在《花樣青春》冰島行之後時隔8年再度合作。

▽之前低調開通、被IU轉載的曹政奭YT頻道：



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