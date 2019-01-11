[韩评]《锁命危机》：真正的恐惧在步出戏院后才开始
电影 2019年1月11日 星期五12:20 Erin
惊悚恐怖电影可分为两种，一种在电影院观赏时觉得恐怖，另一种则是步出戏院之后才不由自主令人恐惧的电影。《锁命危机》即是属於后者，在看完这部戏而走出戏院后才逐渐感受到恐怖，并且会让你在睡前反覆检查门到底锁好了没？
《锁命危机》与2013年的电影作品《捉迷藏》有相似之处，两部作品都是巧妙地融入非常写实的恐怖感受，让观众们更有共鸣，尤其《锁命危机》的主轴是家家户户都有的电子门锁，也令大家开始渐渐感到无法太信任门锁的安全性。
外面的人想要进到房内，必定要通过走道并打开门锁，大家也相信著只有自己与信任的家人能够知道密码，但《锁命危机》中的门锁却无法发挥杜绝陌生人的作用。剧情描述自己一人独居套房中的京敏（孔晓振饰）总觉得有点莫名不安，在下班路上也总觉得被跟踪，显得畏畏缩缩，即使搭电梯也要让同搭的男子先出去，对身边主动帮忙她的人也无法信任。
对女性观众而言，很可能体会过与京敏相似的感觉，在电影前段就能立即对於京敏感受到的未知恐惧有所共鸣，被打开的门锁，原本厕所的东西改变位置，半夜有人试著解开密码等等，《锁命危机》的真实恐怖让观众寒毛直竖。
演员孔晓振在《锁命危机》中不断成功传达出这种真实的恐惧，从她不安的眼神，以及急促的呼吸声等，细节中表现出女主角的恐慌，也让观众们在全片的102分钟内和她一起与坏人奋战到底。
《锁命危机》交替呈现现实恐惧以及戏剧化的恐惧，以现实恐惧开始的故事，根据渐渐令人惊悚的题材特性，而戏剧化恐惧开始登场，加上惊悚电影中总有些残酷血腥的画面令人不禁皱起眉头，为了让这样的紧张感延续到最后一分钟，结局是否反转，就请大家1月18日进戏院试胆了！
照片/影片：采昌国际多媒体
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻