HIGHLIGHT龍俊亨深夜直播竟爆哭？！ 「我的心生病了、不吃藥睡不著」
明星 2019年1月11日 星期五12:37 Sani
昨晚淩晨3點，龍俊亨突然打開IG進行直播，沒想到竟是帶著醉意、流著淚說「自己的心好痛」，實在太令人心疼他......
龍俊亨這次直播沒有化妝，素顏露出頗深的黑眼圈，似乎是剛剛喝過酒、語調帶著醉意，面容十分憔悴：「今天發生了很不好的事，雖然不是什麼需要擔心的事，但我的心生病了，所以感覺很糟。 」
龍俊亨邊流淚邊反復說著：「好痛，真的好痛」、「真的快要瘋了」更透露自己有睡眠問題：「連續3天都到早上六七點才能睡著，沒吃藥就無法入睡。 」令人心碎。
不過龍俊亨傾訴之後似乎情緒好轉一些，而且發現似乎嚇到粉絲，便開始道歉，並在結束直播前展露笑容，請大家不要太擔心。
HIGHLIGHT今年已經邁入出道第10年，去年韓國突然改變兵役法、把入伍最晚時間提前2年，成員們突然面臨「提前」入伍，1989年出生的龍俊亨也不例外。
雖然是淩晨直播，仍然吸引到7000多人同時觀看，粉絲們心疼地說：「偶爾哭一哭也沒關係的」、「藝人真的壓力好大，辛苦了」，希望龍俊亨能找到擺脫壓力的方法啊T^T
（圖源：龍俊亨IG）
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