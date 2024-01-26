孔曉振婚後復出，搭李姃垠&朴素淡&李妍主演母女復仇片《慶州紀行》

全女性實力派陣容、閤家復仇懲惡的設定，單是看介紹都讓人感到期待啊！

近日多家韓國媒體報道稱，李姃垠、孔曉振、朴素淡、李妍將合作主演公路復仇片《慶州紀行》，講述一位失去小女兒的媽媽在聽聞兇手獲得釋放後，和三個女兒一起前往兇手居住的慶州，為親人展開復仇的故事。

片中李姃垠飾演媽媽，孔曉振、朴素淡、李妍飾演三姐妹。 李姃垠近年十分活躍，積極出演不同類型的作品和角色，從《我們的藍調時光》魚市熱心阿嬸到《運氣好的日子》追兇悍母，戲路寬廣靈活。



孔曉振2022年與Kevin Oh結婚後首度復工，一向對劇本很有眼光的她挑中這部作品，也讓人多了一份期待。



朴素淡在電影《寄生上流》展現了富有真實感的演技，近期在《死期將至》飾演「死亡」一角令人耳目一新。



李妍在《少年法庭》裡反串出演13歲少年犯，因演技瘋狂、演員本人性別年齡均與角色大相徑庭，一度引起關注。



電影《慶州紀行》由新銳導演金美助執導，她的自編自導畢業作品《噤聲海鷗》從遭性侵中年女性的視角出發、猛烈批判父權社會的性別壓迫，曾獲得第21屆全州國際電影節韓國競爭大賞，並在2020年金馬影展放映，備受好評。



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