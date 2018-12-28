「2019春節偶運會」51組豪華出演陣容：三大社藝人全出動…朴燦烈、車銀優再次出戰保齡球項目！
綜藝 2018年12月28日 星期五11:09 JiaJia
希望大家這次可以順順利利、不要受傷的完成錄製！節目預計於2月春節假期時播出哦～
MBC《2019春節特輯偶像運動會》將於1月7日、1月14日進行錄製，全炫茂、Super Junior利特與TWICE將作為主持人配合。
而去年成為熱門話題的保齡球項目也會繼續進行，主持人則由金申英、Super Junior神童和Girl's Day Yura擔任。在今年的保齡球比賽，男子組會以個人賽的形式進行，EXO朴燦烈和ASTRO車銀優都將再次出擊，兩人於上次的比賽中分獲金牌和銀牌；而iKON BOBBY、Super Junior神童、SEVENTEEN珉奎等人也會出戰。女子組的部分則以團體戰進行，出演名單有：MOMOLAND、gu9udan、(G)I-DLE、Celeb Five等。
今日（28日），節目組更公開完整的51組豪華出演陣容。男子部分有：SuperJunior、EXO、iKON、SEVENTEEN、MONSTA X、ASTRO、NCT 127、THE BOYZ、Stray Kids、Golden Child、SF9、UP10TION、IMFACT、ONF、Samuel、IN2IT、D-CRUNCH、ATEEZ、NOIR、TRCNG、Voisper、BLACK6IX、14U、Seven O'Clock、M.O.N.T.。
而女子部分則有：Red Velvet、GFRIEND、gu9udan、MOMOLAND、(G)I-DLE、IZ*ONE、宇宙少女、Celeb Five、Weki Meki、Laboum、APRIL、fromis_9、Cherry Bullet、Elris、Dreamnote、Hashtag、Nature、Hey Girls、LIPBUBBLE、Icia、GWSN、Holics、S.I.S、H.U.B.。
（圖片來源：KSD、MBC）
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