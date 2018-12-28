「2019春节偶运会」51组豪华出演阵容：三大社艺人全出动…朴灿烈、车银优再次出战保龄球项目！

希望大家这次可以顺顺利利、不要受伤的完成录制！节目预计於2月春节假期时播出哦～
MBC《2019春节特辑偶像运动会》将於1月7日、1月14日进行录制，全炫茂、Super Junior利特与TWICE将作为主持人配合。
而去年成为热门话题的保龄球项目也会继续进行，主持人则由金申英、Super Junior神童和Girl's Day Yura担任。在今年的保龄球比赛，男子组会以个人赛的形式进行，EXO朴灿烈和ASTRO车银优都将再次出击，两人於上次的比赛中分获金牌和银牌；而iKON BOBBY、Super Junior神童、SEVENTEEN珉奎等人也会出战。女子组的部分则以团体战进行，出演名单有：MOMOLAND、gu9udan、(G)I-DLE、Celeb Five等。
今日（28日），节目组更公开完整的51组豪华出演阵容。男子部分有：SuperJunior、EXO、iKON、SEVENTEEN、MONSTA X、ASTRO、NCT 127、THE BOYZ、Stray Kids、Golden Child、SF9、UP10TION、IMFACT、ONF、Samuel、IN2IT、D-CRUNCH、ATEEZ、NOIR、TRCNG、Voisper、BLACK6IX、14U、Seven O'Clock、M.O.N.T.。
而女子部分则有：Red Velvet、GFRIEND、gu9udan、MOMOLAND、(G)I-DLE、IZ*ONE、宇宙少女、Celeb Five、Weki Meki、Laboum、APRIL、fromis_9、Cherry Bullet、Elris、Dreamnote、Hashtag、Nature、Hey Girls、LIPBUBBLE、Icia、GWSN、Holics、S.I.S、H.U.B.。
（图片来源：KSD、MBC）
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