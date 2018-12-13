韓劇 福秀回來了복수가돌아왔다 - 俞承豪帥帥的回來了

（劇雷，慎入）相較上一檔《不是機器人啊》，這次俞承豪很快回來了。看完首播《福秀回來了》，只覺俞承豪的高中校園完全無違和。
其實，只要是俞承豪的劇，一定會關注。雖然也曾有過中棄的劇，至少都會先開看首播。這次新劇《福秀回來了》讓俞承豪做回高中生，可能還年輕，即使當過兵後再穿起高中校服也沒違和感。他還是走眼神掛，不論燦笑或悲怒，滿滿都是戲味。
雖然劇情走套路，可也沒太煽情，進展頗快的。只是還沒習慣和女主趙寶兒的搭配。相對於俞承豪，趙寶兒顯得單薄。是不是韓國20代能演又有氣場的女演斷層嚴重？可能戲才開始，慢慢會漸入佳境吧？！
這次，掛反派男2的郭東延氣場很足。幾場不多的戲中眼神、表情很快就代入了人設性格。看起來這位讓俞承豪退學的同學，回來接學校理事長位置雖是接手母親的事業，可又覺得他不只精神狀態不穩，像是回來搞壞母親的事業。超級複雜的眼神、表情演繹。反倒男1俞承豪角色思想、性格就單純很多。
基本上，4集下來，喜歡俞承豪的劇飯，可以一看。況且這部劇搭配的資深演員都是大家熟悉、喜愛的臉孔，像千虎珍、金美京、金麗珍、嚴孝燮、金光奎等等。至於，後面如何？老話一句，得繼續看下去才知。20181212
#俞承豪太多可以截圖的鏡頭
#感覺很久沒看到千虎珍大叔和金美京媽媽的戲了
#希望後面趙寶兒面對俞承豪、郭東延氣場能再增強一點
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