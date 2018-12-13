韩剧 福秀回来了복수가돌아왔다 - 俞承豪帅帅的回来了

（剧雷，慎入）相较上一档《不是机器人啊》，这次俞承豪很快回来了。看完首播《福秀回来了》，只觉俞承豪的高中校园完全无违和。
其实，只要是俞承豪的剧，一定会关注。虽然也曾有过中弃的剧，至少都会先开看首播。这次新剧《福秀回来了》让俞承豪做回高中生，可能还年轻，即使当过兵后再穿起高中校服也没违和感。他还是走眼神挂，不论灿笑或悲怒，满满都是戏味。
虽然剧情走套路，可也没太煽情，进展颇快的。只是还没习惯和女主赵宝儿的搭配。相对於俞承豪，赵宝儿显得单薄。是不是韩国20代能演又有气场的女演断层严重？可能戏才开始，慢慢会渐入佳境吧？！
这次，挂反派男2的郭东延气场很足。几场不多的戏中眼神、表情很快就代入了人设性格。看起来这位让俞承豪退学的同学，回来接学校理事长位置虽是接手母亲的事业，可又觉得他不只精神状态不稳，像是回来搞坏母亲的事业。超级复杂的眼神、表情演绎。反倒男1俞承豪角色思想、性格就单纯很多。
基本上，4集下来，喜欢俞承豪的剧饭，可以一看。况且这部剧搭配的资深演员都是大家熟悉、喜爱的脸孔，像千虎珍、金美京、金丽珍、严孝燮、金光奎等等。至於，后面如何？老话一句，得继续看下去才知。20181212
#俞承豪太多可以截图的镜头
#感觉很久没看到千虎珍大叔和金美京妈妈的戏了
#希望后面赵宝儿面对俞承豪、郭东延气场能再增强一点
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