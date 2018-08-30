tvN新劇《百日的郎君》預告：EXO D.O.深情告白──「你是我的女人 我是你的郎君」
韓劇 2018年8月30日 星期四10:01 JiaJia
D.O.念這段台詞的聲音真的好好聽、好深情！笑容也好溫柔…期待9月10日首播！
tvN新月火劇（週一、二播出）《百日的郎君》，由EXO D.O.（都敬秀）和南志鉉擔綱主演，採百分之百事前製作，是一部由王世子失蹤事件牽引出懸疑浪漫的愛情故事。將於下月（9月）10日首播！
在最新預告影片中，飾演王世子「李律」的D.O.與飾演「洪心」的南志鉉在花樹下相遇。場景回到兒時，小世子問小洪心：「妳喜歡雪花還是花瓣？我喜歡…妳，我要和妳成婚。」
因為襲擊、失去記憶，王世子變成一無所有的男人「元得」，並因為自己在王世子時期訂下的規定──「所有怨女（大齡女）都要嫁給礦夫」，於是元得與大齡女洪心結婚。洪心問他：「那…我叫你什麼？」元得回答：「郎君大人？」、「在我說結束以前，你是我的女人，我是你的郎君。」還對著睡夢中的洪心，露出溫柔的笑容…
劇組也陸續公開主演們的個人海報，一起來看看吧！
D.O.飾演李律、元得
南志鉉飾演洪心
金善浩飾演鄭世允
韓素希飾演金素賢
趙成夏飾演金車延
趙漢哲飾演朝鮮大王
（圖片、影片來源：tvN《百日的郎君》）
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