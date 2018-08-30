tvN新剧《百日的郎君》预告：EXO D.O.深情告白――「你是我的女人 我是你的郎君」

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D.O.念这段台词的声音真的好好听、好深情！笑容也好温柔…期待9月10日首播！

tvN新月火剧（周一、二播出）《百日的郎君》，由EXO D.O.（都敬秀）和南志铉担纲主演，采百分之百事前制作，是一部由王世子失踪事件牵引出悬疑浪漫的爱情故事。将於下月（9月）10日首播！

在最新预告影片中，饰演王世子「李律」的D.O.与饰演「洪心」的南志铉在花树下相遇。场景回到儿时，小世子问小洪心：「你喜欢雪花还是花瓣？我喜欢…你，我要和你成婚。」

因为袭击、失去记忆，王世子变成一无所有的男人「元得」，并因为自己在王世子时期订下的规定――「所有怨女（大龄女）都要嫁给矿夫」，於是元得与大龄女洪心结婚。洪心问他：「那…我叫你什么？」元得回答：「郎君大人？」、「在我说结束以前，你是我的女人，我是你的郎君。」还对著睡梦中的洪心，露出温柔的笑容…

剧组也陆续公开主演们的个人海报，一起来看看吧！



D.O.饰演李律、元得



南志铉饰演洪心



金善浩饰演郑世允



韩素希饰演金素贤



赵成夏饰演金车延



赵汉哲饰演朝鲜大王

（图片、影片来源：tvN《百日的郎君》）

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