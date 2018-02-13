崔泰俊有望出演tvN新劇《百日郎君》！與EXO D.O.、南志鉉合作
韓劇 2018年2月13日 星期二13:06 JiaJia
哇～若是崔泰俊也加入《百日郎君》的出演陣容，那小編對這部劇的期待度又更高了！希望三位演員就這樣定下來 > <
預計於今年（2018年）在有線台tvN播出的新古裝水木劇（週三、四播出）《百日郎君》，EXO D.O.（都敬秀）和南志鉉男、女主角出演討論中。而昨日（12日），演員崔泰俊也收到出演提案！
若崔泰俊確定出演，他將在劇中飾演對哥哥有著愛恨的「鄭在允」。《百日郎君》為懸疑愛情古裝劇，原本以為已經死亡的世子在經過一百天後，完好無缺的回到皇宮的故事。
這是崔泰俊繼SBS電視劇《奇怪的搭檔》後，時隔一年回歸小螢幕。曾在該部電視劇合作過的崔泰俊和南志鉉，看來又可以看到兩位演員「同框」了～
崔泰俊也曾和EXO成員燦烈合作MBC電視劇《Missing9》，兩人因此成為好友，更會一同出遊。此次有望與D.O.，燦烈會不會到場探班呢～（笑）
（圖片來源：KSD、TVDaily、actorctj@Instagram）
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