崔泰俊有望出演tvN新剧《百日郎君》！与EXO D.O.、南志铉合作

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哇～若是崔泰俊也加入《百日郎君》的出演阵容，那小编对这部剧的期待度又更高了！希望三位演员就这样定下来 > <



预计於今年（2018年）在有线台tvN播出的新古装水木剧（周三、四播出）《百日郎君》，EXO D.O.（都敬秀）和南志铉男、女主角出演讨论中。而昨日（12日），演员崔泰俊也收到出演提案！



若崔泰俊确定出演，他将在剧中饰演对哥哥有著爱恨的「郑在允」。《百日郎君》为悬疑爱情古装剧，原本以为已经死亡的世子在经过一百天后，完好无缺的回到皇宫的故事。



这是崔泰俊继SBS电视剧《奇怪的搭档》后，时隔一年回归小萤幕。曾在该部电视剧合作过的崔泰俊和南志铉，看来又可以看到两位演员「同框」了～



崔泰俊也曾和EXO成员灿烈合作MBC电视剧《Missing9》，两人因此成为好友，更会一同出游。此次有望与D.O.，灿烈会不会到场探班呢～（笑）

（图片来源：KSD、TVDaily、actorctj@Instagram）

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