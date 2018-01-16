能想到誰演過朝鮮的角色？都是型男啊！

近幾年韓國電影裡，有好幾位令人印象深刻的朝鮮人物角色。 說到這裡，第一個想到誰？

▼《鋼鐵雨》鄭雨盛



改編自網絡漫畫的電影《鋼鐵雨》，是一部以朝韓核戰爭為素材的作品。由鄭雨盛、郭度沅主演。鄭雨盛飾演朝鮮精英特工，郭度沅飾演韓國外交安保首席官。這部電影已經在12月14日上映了，在韓國的親們有看過的嗎？

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▼《共助》玄彬



是2017.01.18上映的動作電影，玄彬飾演朝鮮特殊部隊刑警，講述的是玄彬與劉海鎮“朝韓合作”破案的故事。

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▼《V.I.P》李鐘碩



曾經因為張東健、金明民、朴熙順和李鐘碩華麗陣容而引起關注。李鐘碩飾演脫北者，反派的鐘碩歐巴好恐怖~可惜編劇拿著一副好牌卻浪費掉了，劇情節奏都不太給力。

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▼《偉大的隱藏者》金秀賢



金秀賢在劇中裝作傻子，卻在後面來個大反轉，居然是朝鮮間諜。相信很多人都看過了，所以不算劇透吧？現在想起來，想二刷這部電影啊！

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▼《同窗生》T.O.P



這部電影已經有五年了，但還對T.O.P和金裕貞的兄妹情深有印象。T.O.P飾演的是為了守護妹妹而被迫成為朝鮮特工的角色。

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除了鄭雨盛、玄彬、李鍾碩、金秀賢和T.O.P，還是能想到誰，歡迎補充哦~

圖：對應電影公司

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