IU愛情哲學大公開！《21世紀大君夫人》劇中下跪哭慘，劇外冷靜吐金句：真正的愛不是要求回報

「國民妹妹」IU最近不只戲演得好，對愛情的見解更是讓人大吃一驚！在最新公開的《21世紀大君夫人》拍攝花絮中，IU不僅哭到讓人鼻酸，還意外脫口說出自己的「愛情哲學」，立刻掀起粉絲熱烈討論。

日前IU的YouTube頻道上傳了一支名為「本週完結篇消息讓人流淚.. ᅵ21世紀大君夫人幕後」的影片。 畫面中，IU飾演的成熙周因為契約結婚被抓包，走投無路之下，只好向父親下跪哭著求救。 只見她雙眼通紅、雙膝一跪，眼淚直接潰堤，連現場工作人員都看得超揪心。



拍完這場重頭戲後，IU還遲遲無法抽離情緒，苦笑說：「在愛情面前，我已經把所有自尊心都丟掉了。 李莞（理安大君/邊佑錫 飾）應該要懂得我這樣的愛才對啊......」話鋒一轉，她卻又冷靜分析：「不過，會希望對方『要懂我的心』，這是不是代表我還愛得不夠深？ 真正的愛，應該不是要求對方回報什麼才對。」這番話立刻引來工作人員追問：「這是IU的哲學？ 還是熙周的哲學？」沒想到IU毫不猶豫回答：「是IU的哲學。」她還補充說，劇中的成熙周其實根本沒談過戀愛，「所以她應該沒什麼哲學啦！」IU進一步分析這場下跪戲的內幕：「熙周跟父親之間有很複雜微妙的關係，所以對她來說，跪在爸爸面前，比跪在全民面前還要羞恥、還要屈辱。 她真的是像抓著最後一根稻草的心情去拜託的。」



至於粉絲們最關心的「完（莞）成情侶」到底會走向何方？ IU賣了個關子：「拍這場戲的當天，我也才剛看到第10集的劇本，所以真的不知道會怎麼發展。 就算想給你們提示，我也不知道啊~」她坦言自己也是跟著劇本走，「現在就是邊演邊看故事的流向，請大家繼續為我加油，我會努力演好的！」



IU目前正與李鍾碩公開戀愛中，兩人自2022年12月認愛後感情穩定。 這番「不求回報才是真愛」的發言一出，立刻讓網友瘋猜：「所以李鍾碩就是那個讓歐膩甘願丟掉自尊心的人嗎？」、「這根本是對男友的溫柔喊話吧！」、「IU的愛情觀真的超成熟~」



《21世紀大君夫人》每週五、六在MBC熱播中，海外觀眾可通過Disney+同步追更。 隨著劇情進入尾聲，IU的演技爆發也讓收視屢創新高，粉絲們可千萬別錯過！

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