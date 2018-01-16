能想到谁演过朝鲜的角色？都是型男啊！

近几年韩国电影里，有好几位令人印象深刻的朝鲜人物角色。 说到这里，第一个想到谁？
▼《钢铁雨》郑雨盛
改编自网络漫画的电影《钢铁雨》，是一部以朝韩核战争为素材的作品。由郑雨盛、郭度沅主演。郑雨盛饰演朝鲜精英特工，郭度沅饰演韩国外交安保首席官。这部电影已经在12月14日上映了，在韩国的亲们有看过的吗？
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▼《共助》玄彬
是2017.01.18上映的动作电影，玄彬饰演朝鲜特殊部队刑警，讲述的是玄彬与刘海镇“朝韩合作”破案的故事。
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▼《V.I.P》李钟硕
曾经因为张东健、金明民、朴熙顺和李钟硕华丽阵容而引起关注。李钟硕饰演脱北者，反派的钟硕欧巴好恐怖~可惜编剧拿著一副好牌却浪费掉了，剧情节奏都不太给力。
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▼《伟大的隐藏者》金秀贤
金秀贤在剧中装作傻子，却在后面来个大反转，居然是朝鲜间谍。相信很多人都看过了，所以不算剧透吧？现在想起来，想二刷这部电影啊！
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▼《同窗生》T.O.P
这部电影已经有五年了，但还对T.O.P和金裕贞的兄妹情深有印象。T.O.P饰演的是为了守护妹妹而被迫成为朝鲜特工的角色。
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除了郑雨盛、玄彬、李钟硕、金秀贤和T.O.P，还是能想到谁，欢迎补充哦~
图：对应电影公司
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