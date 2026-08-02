SJ「宿舍Line」合体！银赫穿上大队周边为圭贤见面会助阵，一起在后台开箱神童送上的相机「差点闪瞎眼」

Super Junior圭贤於最新一期的YouTube影片里，公开自己前往首尔、东京举行出道20周年粉丝见面会的幕后花絮。

Super Junior圭贤为纪念出道 20 周年，於亚洲举行个人巡回粉丝见面会。在最新一期的YouTube里，圭贤用镜头纪录首尔场与东京场的待机室幕后，还可以看到成员银赫、神童满满的「团魂」，令人印象深刻。

圭贤表示，因为成员们现在都在经营自己的 YouTube 频道，所以神童给大家送上相机。而送礼当天没拍到交接仪式，受邀担任首尔场 MC 的银赫便在待机室上演「代为颁奖」的搞笑戏码。

圭贤也提到，先前使用的相机，其实也是神童送的。但他们一起去波兰玩的时候，不小心把相机摔坏。问神童怎么修，结果神童直接给他一台新的！银赫忍不住开玩笑：「我应该也要弄坏一台然后拿给神童～」接著，两人一同开箱新相机。而开启补光灯的瞬间，两人又惊又喜，相当满足。圭贤不改幽默本性，直呼若是没有这盏灯，脸蛋就会死气沉沉。

除了神童的硬体支援，银赫为符合见面会Dress Code的要求，穿著「睡衣」登场。银赫透露自己身上的衣服其实是Super Junior的官方周边商品，还即兴提问：「这是在哪里发售的？」圭贤马上回答：「不是日本吗？」两人你一言、我一语的温馨日常，让待机室瞬间热闹起来。

结束首尔场后，圭贤的下一站是前往东京。为了在演出前补充体力，身为美食爱好家的他，特别点了札幌汤咖哩名店的外带餐点，开启专业的「汤咖哩吃播」。影片结尾，圭贤满怀期待地向台北粉丝喊话：「接下来是台北了。台北～你们准备好了吗？（中文）」

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