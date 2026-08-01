2年打磨没白等！《杀人者的购物中心2》首播话题爆表，李栋旭放话：第三季找我，我就拍

Disney+原创韩剧《杀人者的购物中心2》时隔两年终於回来了！首两集7月22日一公开立刻引爆话题，这部由李栋旭、金慧峻主演的动作续作，接续第一季结尾的震撼伏笔，这回不只要对抗全球暗黑组织「巴比伦」，主角群更全面升级，枪战、飞车、近身搏斗样样来，连导演都放话：「这次动作戏没有剪接，全部一镜到底！」

李栋旭「死而复活」秘密曝光！伪装大魔王赵汉善上演谍对谍

还记得第一季结局李栋旭饰演的郑进湾中枪倒地、生死未卜吗？第二季一开场就揭晓惊人真相——他根本没死！原来这一切都在他的计划之中，进万隐藏行踪暗中策画，就是要一举瓦解巴比伦的核心势力。这回他联手新角色哲胜（白秀章 饰），甚至大胆伪装成组织里的关键人物「贝尔」（赵汉善 饰），潜入敌营展开惊险卧底行动。赵汉善更是一人分饰两角，一下是真正的贝尔，一下又要演被李栋旭假扮的贝尔，双重转换让观众看得超过瘾！



金慧峻升级开枪不手软！导演：第二季是她的成长故事

如果说第一季的郑智安（金慧峻 饰）只是拚命求生，那这一季她完全脱胎换骨！动作戏从泰拳肉搏升级到枪战火拼，金慧峻受访时霸气宣言：「第一季目标是活下去，第二季是绝对不让自己挨打！」导演李权也强调，第二季核心就是智安从女孩蜕变为大人的过程，面对巴比伦的追杀，她不再只是被保护的对象，而是反过来成为能守护他人的强者。剧中还有一场360度旋转一镜到底的枪战场景，让观众直呼「简直像在玩射击游戏」！



新血加入超吸睛！日本演员冈田正树惊喜现身

除了原班人马，第二季新卡司也很有看头！郑润厦饰演巴比伦东亚分部长「草剃仁」，一口气切换英、日、韩三语，霸气外露；玄理饰演动作担当「Q」，自爆花了3、4个月密集训练动作戏，「累到疯掉但肾上腺素大爆发」；还有日本演员冈田将生惊喜加盟，为剧情增添更多国际间谍战的氛围。



李栋旭被问第三季笑回：叫我就拍啊！



近期韩剧动作片当道，李栋旭被问到是否赶流行，他自信回应：「我觉得是因为观众想看纾压、想获得痛快感吧！但我们不是跟风，是第一季结束后就花了将近两年慢慢打磨的作品。」至於是否会有第三季？导演李权语带保留：「有在考虑，但不是我能决定的。」李栋旭则在一旁开玩笑接话：「叫我拍我就拍啊！」引发全场大笑。

《杀人者的购物中心2》改编自姜智英作家同名小说，每周三於Disney+上线两集，共8集，29日公开第3、4集，动作迷千万别错过！

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