【K社韩国小百科】韩国「袋鼠族」大爆发！30多岁有工作还赖在爸妈家，政府打房反成「袋鼠族」推手

房价飙涨、代际资产差距持续扩大，韩国30世代青年自有住宅率急遽下滑，导致越来越多30多岁的成年人依然跟60多岁的父母挤在同个屋檐下，「袋鼠族」现象正在快速蔓延。根据最新统计，光是30多岁未婚子女与5060世代父母同住的比例，4年内暴增超过12%，而且当中近八成都有工作，显示这已经不是单纯失业问题，而是结构性的居住困境。

根据韩国国家数据资料「家计金融福利调查」微数据分析，2025年全韩以50至69岁为户主的家庭共979万1000户，其中与20至39岁未婚子女实际同住的有353万3000户，占比高达36.1%。换句话说，每三户5060世代家庭中，就有一户还在养著2030世代的未婚子女。与30多岁未婚子女同住的5060户主家庭，从2021年的114万5000户增加到2025年的128万9000户，足足多了14万4000户、涨幅12.6%。60多岁户主与30多岁未婚子女同住的家庭，同期也从83万户增加到99万3000户，成长19.6%。很明显，父母与子女同住的「重心」正在从50世代配20世代，转向60世代配30世代。

其实2025年的数据中，与5060父母同住的30多岁未婚子女中，高达78.1％是有工作的。换句话说，啃老不再是失业人士的专利，连有稳定工作的年轻人都选择赖在爸妈家，问题显然出在房价和贷款身上。



专家点名政府接连推出的限贷政策，不但没帮到年轻人，反而成了压垮骆驼的最后一根稻草！去年6月政府推出「6・27对策」，将首都圈与管制地区购屋的房贷上限限制在6亿韩元，首购族的贷款成数也从80%下调到70%，连政策性的「垫脚石贷款」额度也从首购3亿缩减到2.4亿。后续还进一步把管制地区LTV（Loan to Value Ratio）砍到40%，高价住宅房贷上限缩减到2至4亿，今年又要把家计贷款增幅压在1.5%以内，政策性贷款比重也要逐步缩减。

梨花女子大学经济学系教授石炳勋（音译）直言：「年轻人没什么资产累积，没有贷款根本买不起房。」他更痛批政府的政策基调只会让青年住宅资产不平等恶化、自住率持续探底，「就算收入不错的年轻人也被排除在政策性贷款之外，现在连租屋价格都在涨，居住问题根本无解，年轻人当然只能回家找爸妈。」



这股「成年不离家」的趋势一旦拖长，专家也警告，恐怕会步上中国「全职子女」和日本「8050问题」的后尘。中国近年在青年就业寒冬下，出现大批年轻人回到父母家，帮忙家务并靠爸妈生活费过活的「全职儿女」现象，2023年6月中国16至24岁城镇失业率一度飙到21.3%，北京大学报告更推估约有1600万青年处於全职子女状态。而日本则有80多岁老父母必须养活50多岁长期失业且社会孤立子女的「8050问题」，早已成为严重的社会病灶。

韩国的袋鼠族现象会是下一个未爆弹吗？专家呼吁政府正视青年居住正义，否则代际冲突和社会问题只会愈演愈烈。

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