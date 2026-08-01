《杀手妈咪》首播收视率7.4%好评启航！孔晓振带娃&狙击两不误，「最狂双重生活」与老公明追暗躲

「浪漫喜剧女王」孔晓振携新剧回归了！这次她狠甩过去温柔形象，化身拥有极端双重身份的「柳宝娜」，在外人眼中只是一名平凡的职场妈咪，真实工作内容竟是处决犯罪者，而且早在结婚之前就是业界有名的顶尖杀手…！

MBC最新金土剧《杀手妈咪》於 7 月 31 日正式首播，根据 Nielsen Korea 最新数据，全国收视率一举冲上 7.4%，开播即强势登顶全频道同时段收视冠军，开出无敌红盘！特别是在第一集结尾，男主角权泰成（郑准元 饰）透过电视新闻得知传奇杀手「翠鸟」重出江湖的震撼一幕，瞬间最高收视率更是直接飙升至 9.4%，展现超强话题吸引力。



《杀手妈咪》改编自浏览量突破1.7亿的同名人气网漫，讲述拥有世上最残酷职业的职场妈妈，为守护工作与生活平衡而孤军奋斗的故事，由孔晓振、郑准元、成东镒、金南喜等实力派卡司联手主演。第一集以穿插回忆的方式揭开了女主角柳宝娜的双重生活与惊人身世，并在结尾抛出震撼弹，预告了她最不愿面对的家庭危机！



***以下谈及第一集关键内容***



柳宝娜在 15 年前曾以杀手「翠鸟」的代号叱吒风云，直到遇见丈夫权泰成（郑俊元 饰）并坠入爱河，随后结婚并生下可爱的女儿权律（黄宝美 饰），过著温馨幸福的生活。身为记者的权泰在某次跟踪运毒者的车辆时，现场目击了车子爆炸。此后他深入追查，得知爆炸事故的死者并非单纯的运毒者，而是毒枭。



另一方面，宝娜为期3年的育婴假结束，重回职场「Doorumy电子」上班，被组长金峰八（成东镒 饰）安排进行客户会议。只见宝娜换装后登上教堂屋顶、装上狙击枪，干脆利落地一枪解决掉远处饭店内的男子，冷静地宣布「会议结束」，展现出宝刀未老的实力。剧情亦暗示，金峰八正是爆炸事件现场曾出现的神秘人。



剧集尾声，电视新闻报道狙击事件、推测杀手「翠鸟」回归，权泰成立即陷入震惊，以不安的眼神凝视著一家三口的合照。同一时间，宝娜也收到匿名警告信，里面不仅有她与丈夫女儿在一起的照片，还有她在教堂屋顶持枪狙击的场面，令紧张感瞬间拉升最高点。



一个是必须揭露真相的正义记者，一个是必须隐藏极端身份、赌上性命守护家庭的杀手人妻，两人背道而驰却又紧密相连的处境，为后续剧情增添了极具讽刺意味的张力。观众对未来剧情感到期待，纷纷留言狂赞：「首播拍得真好，明天感觉更精彩」、「宝娜每次展示杀手能力值时都超爽」、「宝娜跟泰成超有真实夫妻感，斗嘴也很可爱」。

《杀手妈咪》今晚将通过MBC播出第二集，台湾由 friDay 影音於每周六、日独家上线更新。



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