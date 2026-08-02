《继承者们》「国民贵妇妈妈」金圣玲身体刻字「瑜卤允浩」应援 ，背后藏「洋葱」：报恩来的

还记得在《继承者们》里饰演李敏镐妈妈、被剧迷昵称为「国民贵妇妈妈」的气质女星金圣玲吗？戏里她贵气逼人，戏外却是个超级重情义的温暖姐姐！日前她现身东方神起成员瑜卤允浩的首场个人演唱会，更直接在身体上用签字笔「刻」下允浩的名字，背后原因竟藏著一段让人鼻酸的报恩故事！

日前，金圣玲在个人社群晒出17日参加允浩在首尔蚕室室内体育馆举行的首次单独演唱会「U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1 in SEOUL」认证照。照片中她不仅在后台和允浩亲密合照展现好交情，更引人注目的是，她竟然用签字笔在自己的手臂或身体上大大写下「允浩」的名字，用这种超狂方式为他应援！



这对相差将近10岁的「母子档」，其实缘分始於2013年SBS电视剧《野王》，两人在剧中饰演母子，没想到戏散情未散，这份情谊默默延续了10多年。而真正让这段关系「封神」的，是金圣玲近期在综艺节目《Radio Star》上透露的一段催泪往事。



金圣玲含泪回忆，今年3月她历经母亲离世的巨大伤痛，在忙乱又悲痛的时刻，一位早已失联许久的后辈竟然出现了——就是瑜卤允浩！据说允浩是看到新闻报导后，二话不说、没有任何联系，就直接找到灵堂亲自致哀。这让金圣玲感动到无法言语，直呼：「在这种时候还愿意来看我，我真的永远忘不了。」

因此这次允浩首开个人演唱会，金圣玲无论如何都要亲自到场力挺，甚至用这种「身体应援」的热血方式，回报当年那份雪中送炭的恩情。她也在贴文中感性写下：「热情是会相互传染的，允浩，你真的好帅！」让粉丝看了直呼：「这根本是演艺圈最佳义气典范！」、「国民贵妇妈妈太暖了！」

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