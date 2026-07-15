朴恩斌、梁世宗《毛骨悚然的恋爱》迎战周末剧收视大战！导演坦言羡慕《金特务》22.3%高收视

「好羡慕《金特务：本色回归》」新剧《毛骨悚然的恋爱》李旻树导演表示：「希望我们也能以18%收官」正式向竞争激烈的周末电视剧收视大战发出挑战。大家也期待这部由朴恩斌和梁世宗主演的全新韩剧吗～！？

昨天（14日）下午，tvN全新周六、周日剧《毛骨悚然的恋爱》（编剧：崔贞美／导演：李旻树）制作发布会在首尔江南区Eliena Hotel举行。朴恩斌、梁世宗、邕圣佑以及导演李旻树出席，分享了有关作品的幕后故事。



《毛骨悚然的恋爱》描述看得见鬼魂的财阀继承人千如丽（朴恩斌 饰），与极度害怕鬼魂的热血检察官马康旭（梁世宗 饰）之间，展开一段笑料百出的灵异浪漫爱情故事。该剧改编自孙艺真、李民基主演的同名电影，并加入全新的设定来重新诠释。



而《毛骨悚然的恋爱》所加入的周末剧战场竞争相当激烈，目前SBS周五、周六金土剧《金特务：本色回归》收视率高达22.3%（Netflix播出），持续维持亮眼成绩；而由南宫珉主演的KBS2周六、周日剧《婚姻之后》（Disney+播出）也在同时段展开激烈竞争。

负责执导的李旻树导演也坦率承认，在众多强劲对手之间开播确实有压力。他表示：「真的很羡慕那些收视率很好的戏剧。最近我也把那些作品都看过了，真的非常精彩。想到我们的戏即将开播，确实有些担心。」不过他也充满信心地说：「但市场上并没有兼具清爽、畅快，又带点毛骨悚然氛围的轻快浪漫喜剧。我相信，期待这种类型作品的观众，一定能从中获得不同於以往的乐趣。」





担任主演的朴恩斌则表示：「现在是有很多精彩作品可以观看的时期。」她也说：「如今K-Content透过OTT平台播送到全世界，能够受到全球观众的喜爱，是一件非常珍贵且令人开心的事。」她接著笑说：「如果大家有时间，希望大家可以一边欣赏各种作品，也能对《毛骨悚然的恋爱》感到好奇，并且给我们一个机会并收看。」



当被问到目标收视率时，问题首先抛给了邕圣佑。他幽默回答：「这真是个『毛骨悚然』的问题，我实在不敢随便回答。」引起现场一阵笑声。邕圣佑在剧中饰演酒店代表及度假村集团的继承人姜民焕。



朴恩斌则表示：「拍摄期间，我们从来没有讨论过收视率要达到多少。我们始终把『这部作品能留下什么样的意义、能带给观众什么样的快乐』放在最优先的位置。」



一旁的李旻树导演思考了一下后笑说：「首播是7月18日嘛……」随后机智表示：「既然是《毛骨悚然的恋爱》，如果能从5%起步、经过7%，最后以18%完美收官，那就太好了。」这番充满巧思的目标收视率，再度逗得全场哈哈大笑。

《毛骨悚然的恋爱》将於7月18日晚间9点10分首播，海外由Netflix同步播出。

▼正式预告：



▼海报拍摄花絮：



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