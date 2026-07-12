《毛骨悚然的恋爱》最新剧照曝光！朴恩斌×邕圣佑多年好友变竞争对手，微妙情感拉扯引期待

tvN全新周末剧《毛骨悚然的恋爱》将於7月18日首播，由朴恩斌、梁世宗、邕圣佑主演，讲述看得见鬼魂的财阀继承女，与极度害怕鬼的检察官之间，展开无法预测的合作故事，是一部结合灵异与浪漫元素的「奇幻惊悚罗曼史」。



剧中，朴恩斌饰演的千如丽是顶级精品酒店代表兼集团继承人，虽然拥有财富、名声与美貌，却因能看见鬼魂的特殊能力，选择与人保持距离。邕圣佑则饰演饭店集团继承人姜民焕，外表温柔绅士，内心却藏著不为人知的野心。



两人多年来维持著朋友关系，但随著姜民焕对千如丽产生超越友情的感情，两人的关系也开始出现变化。然而千如丽为了守护朋友，选择刻意拉开距离，友情、爱情与事业交织下的微妙拉扯，也成为剧情的一大看点。



公开剧照中，姜民焕面对久违重逢的千如丽露出灿烂笑容，但千如丽却带著些许复杂表情，刻意保持距离；而当两人以各自饭店代表身分交锋时，姜民焕也收起笑容，展现冷峻眼神，截然不同的气氛更让观众好奇两人之间隐藏的故事。



制作组表示：「两人之间存在著无法轻易跨越的界线，微妙又复杂的关系，将带来不同於一般罗曼史的魅力。」也预告他们为了守护彼此而做出的选择，将成为剧情发展的重要看点，令人期待朴恩斌与邕圣佑展现出的细腻情感与化学反应。

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