李浚荣入伍倒数13天！提前拍完3部作品迎「军白期」：大家知道我要当兵都主动联络我

《新进社员姜会长》男主李浚荣在入伍前早已做好万全准备。

8日晚间播出的 tvN 综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》中，公开了偶像出身演员李浚荣的近况访谈。

今年30岁的李浚荣，即将在 2026年7月21日 正式入伍服兵役。他表示，入伍前打算多陪伴家人，也会把头发剃短，并笑著说：「虽然我还没体验过当兵，但大家平常就算作品大获成功也不一定会联络我，一听到我要去当兵，反而都主动联络我了。」



李浚荣也透露，自己已提前完成三部将於入伍后公开的作品拍摄，因此对他而言，几乎不会有所谓的「军白期（当兵空白期）」。但他也坦言：「我自己有稍微算过，不过还是会有一点点空白期。」诚实表达对短暂空窗期的些许遗憾。

此外，李浚荣也分享了自己曾在多家经纪公司接受歌手训练，并回顾一路走来的辛苦历程。当天他还再次展现令人惊艳的舞蹈实力，甚至让主持人刘在锡也忍不住起立鼓掌。

此外，李浚荣主演的JTBC热门韩剧《新进社员姜会长》已完结，获得不少好评！有兴趣的观众们可在Viu追看全集数。接下来，李浚荣和宋江主演的tvN新剧《四手联弹》也预计於8月29日首播。

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