金赛纶未成年交往风波落幕！警方裁定：金秀贤无嫌疑 ，未违反《儿童福利法》

韩国演艺圈去年震撼弹终於有结果！金秀贤被指控与已故女星金赛纶未成年时期交往一案，首尔城东警察署29日宣布「无嫌疑」，全案不起诉移送，还给金秀贤一个清白！

去年5月，已故金赛纶的家属大动作召开记者会，痛批金秀贤在金赛纶未成年时就与她交往，违反《儿童福利法》，更公开一段金赛纶生前的录音档，内容直指：「从中学时期开始交往，后来上大学分手了。」指控力道之猛，一度让金秀贤形象重创。

不过金秀贤方面打死不认，反击该录音档是「AI人工智慧伪造」，根本不是本人声音！双方隔空交火，案外案不断。如今警方经过近一年调查，认定无明确事证足以证明金秀贤违法，决定不将案件移送检方。



这场风波其实起於去年3月，YouTube频道「横竖研究所」率先爆料，声称金赛纶从15岁开始就跟金秀贤秘密交往长达6年。消息一出立刻引爆舆论，金秀贤当时虽坦承确实与金赛纶交往过，但坚决否认是「未成年恋爱」，更反过来以涉嫌名誉毁损告了家属与频道经营者，强调一切都是不实指控。



如今司法还金秀贤公道，粉丝纷纷松了一口气，直呼：「早该还他清白了！」、「录音档果然是假的！」他也摆脱这桩缠身近一年的丑闻风暴，随著拍摄菲律宾服饰品牌广告，复出的脚步正在加速。

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