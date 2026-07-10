金钟国带80岁母亲游拉斯维加斯！谈退出《熊孩子》心境　妈妈直言：儿子结婚比上节目更开心

歌手兼综艺人金钟国的母亲，坦率分享了离开 SBS 综艺节目《我家的熊孩子》后的心情。

9日，YouTube 频道《GYM钟国》公开了一支题为〈连80岁母亲也躲不过PT训练（Feat. 母亲）〉的影片。



当天，金钟国表示，由於行程突然变动而有了空档，因此带著母亲前往美国拉斯维加斯进行4天5夜旅行。他说：「去年妈妈80岁大寿，但因为当时事情太多，没能替她办任何庆祝活动，所以这次特地趁著妈妈生日，临时安排了这趟旅行。」说明了旅行的契机。



抵达旅游地后，金钟国的母亲向儿子表达深深的感谢。自退出《我家的熊孩子》后久违露面的她，一边欣赏拉斯维加斯的风景，一边感性地表示：「多亏了小儿子，才能来到这么好的地方，看了这么多美丽的景色，真的非常感谢。」

旅行最后一天，金钟国询问母亲这次生日旅行的感想，母亲开心地回答：「多亏了儿子，才能来到这里，完全没想到会有这趟旅行，玩得很开心。」

当时，金钟国也谈到自己结婚后，母亲因此退出《我家的熊孩子》，问她：「不会觉得可惜吗？」然而，母亲表示：「儿子都结婚了，不能再上节目也是理所当然的。」并暖心地说：「儿子结婚，比起继续上节目更让我开心。」温馨发言令人动容。



此前，金钟国於去年9月与圈外妻子步入婚姻，正式结为夫妻。

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