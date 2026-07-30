BTS防弹少年团抵制葛莱美奖烧不停！CEO急出面灭火，韩网反应大：歧视还装清高

韩国天团防弹少年团（BTS）29 日投下震撼弹，宣布不会为他们今年3月发行的回归专辑《ARIRANG》提交任何作品，参加2027年葛莱美奖（Grammy Awards）的评选。七位成员RM、Jin、Suga、j-hope、Jimin、V与柾国都是同样的声明，表示「希望音乐能被单纯地聆听与喜爱，而不是被地区或语言划分。谢谢始终与我们同在的ARMY和所有人。」

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这则声明被视为是对主办方美国国家录音艺术科学学院（Recording Academy）6月新设立的「最佳亚洲流行音乐表演奖」（Best Asian Pop Music Performance）的无声抗议。根据葛莱美官方公布的奖项规则，歌曲必须「有意义地使用」一种或多种亚洲语言，全英文演唱的作品不具备报名资格。巧合的是，BTS今年推出的英文单曲《SWIM》虽然空降Billboard Hot 100冠军，但因为是全英文歌词，按照这项规定本来就无法报名这个新奖项。「亚洲流行音乐」分类挨轰：是肯定还是歧视？

BTS的抵制让外界再度聚焦葛莱美这项新设奖项的争议。许多人批评此举表面上虽是为了表扬亚洲音乐的多元性，实际上却可能将亚洲艺人「边缘化」，把他们锁在特定「亚洲」框架中，变相排除在流行音乐（Pop）的主流竞争之外。



对此葛莱美CEO Harvey Mason jr. 随后紧急发出声明，强调「听到BTS的决定我感到难过，但我也是音乐人，理解并尊重他们的选择」。他澄清：「设立『亚洲流行音乐』类别，是为了颂扬来自亚洲的流行音乐艺术的深度、多样性与非凡成长，目的是扩大15,000名投票成员的视野，绝非分裂。」 Harvey Mason jr. 也特别强调，报名「亚洲流行音乐」类别，并不会影响艺人角逐年度专辑、年度歌曲、年度制作等「一般领域」（General Field）大奖。他举例，今年Bad Bunny的西班牙语专辑《Debí Tirar Más Fotos》不仅赢得最佳城市音乐专辑，更拿下年度专辑大奖，证明「鱼与熊掌可以兼得」。



然而这番说法似乎未能平息外界质疑。因为规则明确指出，同一首歌曲只能报名一个「表演类别」，若选择亚洲流行，就不能再报名最佳流行组合/团体表演等奖项。这被视为变相限制亚洲音乐人的能见度，尤其BTS过去曾三度入围最佳流行组合/团体表演，如今新规则等於强迫他们选边站。

BTS的决定与葛莱美CEO的回应，迅速被搬到韩国各大论坛，网友反应极为激烈，几乎一面倒地痛批葛莱美「种族歧视」与「虚伪」。多数韩国网友认为，葛莱美此举是为了将在全球影响力巨大的K-pop「降级」处理，不愿正视BTS等艺人在主流流行乐坛的成就。许多人更点出，若歌曲使用亚洲语言就被归类为「亚洲流行」，使用英语就归类为「流行」，这分明是「以语言划分音乐」的种族隔离思维，而非真正的艺术肯定。



网友纷纷留言痛批：「种族歧视超明显，不检讨错误还在那边嘲讽？」、「搞出亚洲流行这个分类本身就是该抵制的事，他们在讲什么鬼话？」、「叫亚洲人以后只准写本地语言歌词吗？」、「不管看几次都是在嘲讽」、「亚洲人要像呼吸一样习惯被歧视了，这些坏蛋」、「『有意义地使用亚洲语言』……歧视真的超明显」。也有网友点出矛盾之处：「有些亚洲国家也用英语当主要语言啊，他们就连评审资格都没有吗？」更有人直言：「不管喜欢还是讨厌BTS，难道看不出来这就是种族歧视吗？只要骂BTS就是自己人？」、「这不就是西方的丑陋真面目吗？」、「因为骂BTS而开心的人真的……有够蠢。」许多网友力挺BTS的决定：「BTS做得好！」、「当地（美国）的颁奖典礼罢了，你们自己玩吧，我们会好好过自己的。」



BTS此举无疑是对葛莱美权威的一大打击，如今全员抵制，不仅让葛莱美奖项的含金量再受质疑，也可能影响未来典礼的收视率与全球关注度。

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