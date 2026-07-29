《金特务：本色回归》接棒作来了！安普贤《财阀X刑警2》时隔2年回归，陈利手再展财阀刑警魅力

《金特务：本色回归》完美收官后，SBS新金土剧《财阀X刑警2》即将接棒登场，安普贤也将带著人气角色「陈利手」强势回归，展开更加升级的财阀刑警搜查故事！

将於8月7日首播的SBS新剧《财阀X刑警2》，讲述财阀刑警陈利手（安普贤 饰）一旦办案陷入僵局，就靠财力扭转局势，并与新任重案组组长朱惠拉（郑恩彩 饰）携手侦破各种案件。时隔2年推出第二季，安普贤将再次展现不按牌理出牌的办案风格，以及富家少爷般的反差魅力，令人期待。



为迎接新一季开播，SBS也特别安排於7月31日与8月1日播出两档特别节目，不仅将带领观众回顾第一季精彩剧情与经典名场面，也会抢先公开第二季的精彩片段、全新案件与观赏重点，让观众在正式追剧前先做好「复习」与「预习」。



除了安普贤与郑恩彩的全新搭档备受期待外，《财阀X刑警2》的豪华特别出演阵容也同步公开。俞承豪将以第二季全新财阀角色「刘成元」惊喜现身；曾在第一季首集客串的金义圣也将再次登场。朴昭怡、李学周、崔德文、李锡、孙宇贤等人则将分别出演不同单元故事，为剧情增添更多看点；许城泰、郑彩娟、全慧彬、朱贤英、闵敬雅等演员也将加入演出，展现各具魅力的角色。



究竟陈利手这次又会以什么出人意料的方式破解案件？与朱惠拉之间又会激荡出什么样的合作火花？《财阀X刑警2》将於8月7日晚间9点50分首播。

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