不敢自称顶级巨星，李栋旭点名「全韩只有刘在锡配得上」！《杀人者的购物中心2》「死而复生」携手金慧峻反击，放话努力冻龄「拚第3季」

男神李栋旭於 23 日在首尔咖啡厅接受媒体联访，大方畅谈重磅回归的 Disney+ 原创影集《杀人者的购物中心 2》，更诚实吐露演艺生涯的真心话与独到的综艺哲学，展现超高 EQ 与亲民魅力。

预算全面升级！李栋旭幽默笑喊：「多亏 Disney+ 爸爸」

首季於 2024 年上架后即横扫全球、获《纽约时报》与《时代杂志》盛赞的《杀人者的购物中心》，时隔 2 年终於强势回归！第二季延续精彩剧情，讲述顺利完成严酷交接、正式成为代表的郑智安（金慧峻 饰），与「死而复生」的叔叔郑进湾（李栋旭 饰），携手对抗佣兵组织「巴比伦」的精采故事。



本季取景打破原有的仓库限制，大规模扩展至海外外景、大海与船只拍摄，场面与规格大幅提升。对此李栋旭不忘打趣笑称：「多亏 Disney+ 增加了预算！」但他也不忘提醒观众看点：「虽然加入东亚佣兵后场面与看点都变大了，但故事本质依然是智安的成长，希望大家把焦点放在进湾是如何看著智安一步步蜕变。」



谦虚称「没资格当顶流」！点名全韩仅刘在锡配得上

前阵子李栋旭才透过 tvN 综艺《鬼怪 10 周年旅行》带给观众满满回忆杀，如今又以《杀人者的购物中心2》强势霸屏，早已是公认的「A 咖男神」。然而面对「顶级演员」的赞誉，他却连连摆手表示不敢当：「我不觉得自己处於顶尖位置，这种心态正是长久走下去的秘诀。」



李栋旭更直接吐露心中标准：「我心中真正的顶级巨星只有刘在锡哥！如果不是像他一样能横跨全世代、掳获全国民心的人，真的很难把『顶尖』这个词挂在嘴边。」他还谦逊笑称自己只是没有长期休息、持续做好本份，「所以才在观众眼中混了个眼熟而已啦！」



不抢戏份展大将之风！亲曝克服低潮秘诀

一向以「不执著戏份」闻名的李栋旭，在《杀人者的购物中心》系列中展现前辈风范，将功劳归於金慧峻、表示真正的主角是她，还在电影《哈尔滨》中做了短暂的客串出演。李栋旭坦言，到了这个演艺资历，再去贪图戏份根本没意义：「只要角色能发光发热一次就够了，最重要的是不断挑战新角色与新题材。」



李栋旭毫不吝啬对「侄女」金慧峻的赞美：「第一季时有很多『听好了，郑智安』这句台词，到了第二季智安成长了，反而会对叔叔说『听好了，郑进湾』！」至於大家最关心的第 3 季，李栋旭则表示：「这要看第二季的成绩如何了！如果 Disney 再次邀约，我会努力做好管理、保持不老，等待再次回归。」



谈到长达数十年的演艺生涯，李栋旭坦言从未感受过「职业倦怠」，并分享独门的低潮克服法：「当低潮来临时，比起静静躲起来，更应该要多动起来！人既然出生了就该持续做点事，在挑战新项目的过程中打破僵局，那个过程非常重要。」



乐当综艺咖靠近观众！热情拍戏不停歇

近年李栋旭在《藉口 GO》等综艺节目中展现满满笑点，也透露了积极接综艺的原因：「步入 40 岁后半后，觉得笑容和乐趣真的太重要了！做综艺非常有趣，也能拉近与观众的距离。」

据悉，李栋旭在采访前一天还在通宵拍摄 Netflix 新作《Love Affair》，几乎毫无间断地鞭策自己。正是这份对演戏的热情与极度自律，让人更加期待这位「男神代表」接下来的每一个步履！



此外，Disney+ 原创影集《杀人者的购物中心 2》已於 22 日正式开播，每周三更新 2 集，全剧共 8 集。



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