黄晸珉爆桃色风波！「好想抱抱你」录音档疯传，女控不伦恋遭冷处理！公司反驳：是私生饭

韩国影帝黄晸珉惊爆婚外情疑云！

女性A某在社群媒体大动作爆料，声称与这位「国民影帝」有过长达一年多的不正当关系，更公开一段疑似黄晸珉声音的录音档，内容竟包含「好想抱抱你」等暧昧对话，引发演艺圈哗然。不过黄晸珉所属经纪公司火速反击，直指A某是「跟踪骚扰犯罪嫌疑犯」，更透露黄晸珉已於去（2025）年8月以违反《跟踪骚扰处罚法》为由对她提告，法院也已裁准3次禁止接近令并处以300万韩元的罚金。



根据韩媒报导，A某自称与黄晸珉於2023年7月在电影《神鬼海底捞》试映会上相识交换联络方式，隔月即在首尔龙山区一家酒吧续摊饮酒，同年9月黄晸珉远赴罗马尼亚前，两人甚至在仁川机场再度聚会，A某更透露黄晸珉曾提出一起联手创立酒类品牌的邀约。她坚称两人陆续碰面至少3次，但强调「并未发生肉体关系」，却始终维持著「暧昧不明」的情感连结，直到去年5月对方突然断联，让她大受打击。



为讨个说法，A某於去年8月1日寄发电子邮件给海外制作公司，要求厘清与黄晸珉之间的争议，没想到此举反被黄晸珉认定为跟骚行为，一状告上法院。A某委屈喊冤：「我只是在双方有民刑事纠纷的情况下，提醒制作公司审慎评估，以免遭受损害，并非无故骚扰。」她痛批黄晸珉「刻意删除所有对话，把我塑造成单方面跟踪狂」。



尽管风波延烧，黄晸珉当天照常出席新片《Hope》的舞台问候活动，下月即将开拍的新作《宜居之家》（살기 좋은 집）拍摄进度也未受影响，显示影帝似乎淡定以对，不受流言干扰。

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