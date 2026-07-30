金俊昊♥金智珉升格准爸妈！宣布怀孕喜讯：「终於成为梦想中的三口之家」

韩国搞笑艺人金俊昊、金智珉在婚后一年宣布了怀孕喜讯～。

30日，金智珉透过个人社群平台表示：「2025年，我们成为了永远的两个人；2026年，我们终於成为梦想中的三口之家。」亲自向大家分享怀孕的好消息。



金智珉表示：「一个美丽的小生命来到了我小小的肚子里。」并分享了自己第一次与宝宝（胎名：豆鲁比）相遇的喜悦。

她说：「在这两个月左右的时间里，多亏了医师们先帮助我把身体调养健康，我才第一次真正花时间好好照顾自己的身体。在那段期间，我突然想到：『啊，对啊！我一定也是妈妈一直殷切期盼、珍惜期待来到这个世界的孩子。』因此内心充满感谢，也带著反省的心情，更加努力照顾自己。」



接著她表示：「这段时间真的有很多人问我是不是有好消息，但平常嘴巴并不算紧的我，这次竟然一路守住了秘密，全都是因为豆鲁比的力量。」她笑说：「现在终於过了怀孕初期，可以正式跟大家分享了，今晚终於能安心睡个好觉，感觉自己拥有了全世界。」流露满满幸福心情。

金智珉去年7月与金俊昊结婚，日前也曾公开透露，为了迎接第二代，夫妻俩正在接受试管婴儿疗程，因此获得许多粉丝的支持与祝福。



金俊昊之前在综艺节目上曾许下心愿表示：「希望我们智敏一直都健健康康，也希望能和我一起迎来可爱的孩子，顺利著床。」真诚表达对第二代的期待。

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