史上最反差职场剧！《妈咪杀手》7月31日首播：孔晓振瞒老公当杀手，郑俊元记者魂爆发追查枕边人

2026下半年韩剧战场又要厮杀了！MBC全新金土剧《妈咪杀手》确定将於7月31日首播，消息一出立刻让剧迷们嗨翻——因为这部剧的设定实在太疯狂啦！

《妈咪杀手》改编自累积点击率突破1亿7千万次的同名超人气网漫，描述一位拥有「全世界最危险职业」的职场妈妈，为了守护工作与生活的平衡，拚命奋斗的故事。白天是平凡的OL，晚上却是杀手？这种反差设定光听就让人迫不及待想追！

孔晓振重磅回归！「杀手妈妈」挑战生涯最破格演出

这次的最大亮点当然就是「孔布利」孔晓振的强势回归啦！她在剧中饰演女主角「柳宝娜」，表面上结婚5年、是「Doorumy电子」营业3组的普通女强人，也是一个边上班边育儿的平凡职场妈妈。但脱下OL套装后，她竟然是在黑暗中一枪毙命目标的传说级狙击手、代号「翠鸟」的顶尖杀手！



以往总是以可爱、温暖又充满人性美的角色征服观众的孔晓振，这回一手推著婴儿车、另一手举著狙击枪，要怎么同时守护工作和家庭，展现超狂的双面生活，真的让人超期待！她过去在《山茶花开时》、《主君的太阳》、《Pasta》等剧都创下超过20%的收视神话，这回挑战动作惊悚加上职场妈妈的现实故事，粉丝们已经等不及要看她的「One Shot One Kill」魅力啦！

黄金卡司大公开！郑俊元、李相二、成东镒全员演技派

围绕在孔晓振身边的配角群也超级华丽！郑俊元饰演柳宝娜的温柔老公「权泰成」，是报社社会部的调查记者。他完全不知道老婆的真实身份，却奉上司之命去追查神秘杀手「翠鸟」的真面目——这种夫妻之间「最熟悉的陌生人」的谍对谍心理战，光想就觉得超刺激！



李相二则饰演南部警察局强力2队的刑警「李同镇」，是个正义感爆棚、追捕本能超强的警界菁英。他将全力追击轰动南韩的连续杀手「翠鸟」，成为解开全剧谜团的核心人物。

而实力派老将成东镒饰演柳宝娜在鹤山电子的直属上司「金奉八」组长，要用他特有的机智幽默和稳重演技，为紧张的剧情增添现实感与活力。

黄金制作团队联手！网漫神还原有望

为了完美呈现原作那种快节奏和独特设定，制作组可是找来了超强阵容！执导的是曾操刀tvN《背著善宰跑》、OCN《TIMES》、tvN《恶之花》等话题作品的尹钟镐导演，他的华丽画风和惊悚氛围营造功力早就获得业界认证。这次要把喜剧和惊悚结合，绝对能让《妈咪杀手》的复合式魅力发挥到极致！

再加上金恩熙编剧的扎实剧本，要在保留原作精华的同时，展现专属电视剧的全新改编。据悉，这部剧不只有杀手动作戏，更会用「暗杀任务」来幽默比喻职场妈妈复职后的真实甘苦，白天看主管脸色、晚上锁定目标射击，这种荒诞又写实的奋斗过程，保证让观众边笑边感到莫名疗愈！尤其剧中设计了老公变成记者追杀手老婆、刑警在后面紧咬不放的「螳螂捕蝉、黄雀在后」结构，紧张感从头到尾不间断，每集都会让人心跳加速！

剧照曝光！「甜蜜杀气」夫妻日常大公开

随著首播日将近，剧组也抢先公开了一组充满故事性的剧照，立刻引爆网友讨论！柳宝娜和权泰成这对夫妻展现了平凡又温馨的甜蜜日常。两人带著幸福笑容、从背后甜蜜拥抱的模样，让人看了心里暖暖的。但仔细一看——宝娜脸上那抹笑容背后，似乎藏著一丝微妙的表情变化，彷佛暗示著这段看似完美的婚姻，其实暗潮汹涌。



剧中设定非常有趣：柳宝娜虽然是杀手，但在老公面前永远是最温柔的妻子，对她来说，丈夫就像一部浪漫爱情喜剧般温暖的存在。所以在家里，她比谁都柔和，有时甚至还会展现呆萌的一面！两人满满的粉红泡泡，预计将大大融化观众的心。



但另一组剧照就完全不一样了！宝娜眼神锐利、气势逼人，泰成却在一旁偷偷观察、小心翼翼，整个氛围充满了微妙的紧张感。这对表面恩爱、实则站在「杀手vs记者」对立面的夫妻，一个拼命隐藏秘密守护日常，一个身为记者不断追寻真相，他们的罗曼史注定充满惊险刺激，甜蜜与杀气并存的化学反应，绝对是全剧最大的看点！



制作组也透露：「孔晓振和郑俊元这对夫妻的化学反应，还有他们甜蜜又致命双重生活，是这部作品最值得期待的亮点。请大家多多关注这对相爱夫妻的温暖日常，以及杀手与记者危险同行所带来的悸动与紧张感！」

共有14集《妈咪杀手》即将在7月31日晚间揭开神秘面纱，这对「谍对谍夫妻」的爆笑又惊险的故事，你准备好追了吗？

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