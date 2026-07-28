朱相昱《金特务》反派恶出名！想洗白客串第二季，导演竟回「你可以这样演.....」他秒喊：不要！

苏志燮主演的SBS韩剧《金特务：本色回归》上周风光收官，以全国23.0%的超狂收视写下圆满句点，剧中饰演大反派「朱江灿」的朱相昱，奸到出汁的演技让观众气得牙痒痒，成为全剧话题焦点之一。

戏里坏事做尽的他，戏外却是标准的「女儿奴」，受访时一提到就读小学二年级的宝贝女儿，表情立刻融化，透露女儿现在还是超级「爸宝」，睡觉上学都要他陪。不过问到女儿最怕谁，她竟毫不犹豫回答「妈妈」，让朱相昱当场笑翻。

提到自己的新人生作，朱相昱也严肃表示，虽然《金特务》是15禁，但绝不让女儿看，「就算满15岁也不想给她看，要是看到爸爸在里面挨打或使坏，她一定会很难过」，铁汉柔情展露无遗。



由於《金特务》反响热烈，剧迷纷纷敲碗第二季，但朱相昱直言「朱江灿」在结局中已失去所有势力，公司垮台、父女双双接受法律制裁，甚至还被「金牙」赵福来袭击，下场凄惨。他认为若再出来使坏，观众恐怕会看腻，见好收工才是明智之举，不过他也搞笑透露，曾跟导演开玩笑说：「第二季我可以客串改邪归正的朱江灿，远远看著大家就好！」没想到导演竟回他：「不然你点个痣，演双胞胎哥哥回来复仇如何？」吓得他连忙喊卡。

此外，朱相昱也坦言超羡慕剧中苏志燮、尹敬浩、崔代勋组成的「大叔三人帮」，直呼他们整天黏在一起即兴发挥，自己却因反派身分只能孤单拍摄，苦笑说：「超想加入他们的大叔宇宙！」



出道近30年的朱相昱，从《GIANT》后几乎没休息过，对演戏热情不减，直说「现场能让我吸收年轻人的活力」。随著《金特务》透过Netflix在全球上线，他笑称社群留言突然出现超多外语，追踪数暴增，连老婆车艺莲的YouTube频道流量也大涨，预告之后会在老婆频道中惊喜现身。



最后他也不忘向观众致谢，自嘲「从室长专门户一路演到会长，这辈子离不开公司了」，更感性表示，感谢大家对「看了就讨厌的朱江灿」给予满满的爱，未来会继续用好的作品与演技，当个被长久记住的演员。

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