BIBI Waterbomb演出遭轰「像在看成人秀」！跪地脱衣＋动作擦边，网傻眼：有必要这样？

韩国个性女歌手BIBI向来以大胆作风闻名，这回她在「Waterbomb Seoul 2026」的演出再度引爆争议，火辣尺度让网友看傻眼，直呼「这根本是18禁成人秀」！

事情发生在25日於京畿道高阳市KINTEX举行的Waterbomb庆典，BIBI身穿连身衣登台，唱到一半突然跪在舞台上，当众解开上衣，直接露出里面的比基尼，火辣曲线一览无遗。这还不够，随后4位打著赤膊的猛男舞者将她团团围住，BIBI不仅用妩媚眼神仰望他们，更直接对著舞者手上的麦克风煽情开唱，暧昧互动让全场血脉贲张。



현재 말 나오는 중이라는 워터밤 비비 퍼포먼스

출처: raegu9 인스타그램



댓글 반응도 좋진 않더라구요… pic.twitter.com/5I9PbkzZ4V — 집밥채채 (@zipbaab) July 26, 2026

画面曝光后瞬间在社群平台疯传，网友留言区立刻沦陷，不少人痛批动作太直白：「这不是唱歌，是脱衣舞秀吧！」、「就算音乐祭气氛嗨，但动作暗示性太强，看了很不舒服」、「性感也不必要情色吧」等。但也有粉丝跳出来护航，强调「Waterbomb本来就是限制级活动，只开放19岁以上入场，管那么多干嘛？艺人表演也要被检讨成这样？」



其实这已经不是BIBI第一次因为水弹舞台惹议。2022年她参加同活动时，本来想脱掉上衣，结果比基尼绑带不小心松开，差点走光，当时她虽然一脸惊慌，但随即镇定用手遮胸，最后在工作人员协助下整理好衣服，坚持完成演出。



除了水弹争议，BIBI过去也曾在其他演唱会上对粉丝献吻，各种破格表演向来是她的招牌风格。这回再度因为「动作太情色」被推上舆论风口。

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