「金特务」变「金手笔」！苏志燮杀青送纯金，一句话曝超务实暖心理由

韩剧男神苏志燮又展现「最帅老板」风范！

他主演的SBS戏剧《金特务：本色回归》刚风光落幕，昨（26）日网上就流出他送给剧组演员与工作人员的杀青礼物，竟是货真价实的「纯金」，诚意满满让网友直呼「羡慕死」、「这种老板哪里找」。

根据流出的认证照，苏志燮不仅准备了专属收纳盒，还附上亲笔感谢卡，写道：「拍摄这部作品时感受到满满的感动与幸福，衷心感谢每一位在各自岗位上默默付出、让《金特务》发光发热的大家。」温暖话语配上贵重礼物，瞬间在韩网论坛掀起热议。



이번에도 금을 돌린 소지섭



촬영 끝나면 고생한 스태프분들께

금 한 돈 돌린다고 했었는데,



김부장 끝나고 이번에도 돌린 소간지 소지섭.

인성도, 외모도 간지가 난다 진짜. https://t.co/ZobWcFIdY4 pic.twitter.com/4xUdY8L0JN — 쪼리(JJory) (@TBJorry) July 26, 2026

这并非苏志燮第一次「洒金」宠员工。他只要担纲主演，每部戏杀青后都会自掏腰包送礼物给工作人员。去年拍完Netflix作品《无赦之仇》时，他就曾送给全体演员、经纪人及幕后团队「每人一钱（约3.75g）黄金（约71万韩元）」，当时就已造成轰动。



被问到为何偏爱送黄金，苏志燮曾幽默透露：「以前也送过其他东西，结果大家以为是赞助品。虽然我不介意，但最近景气不好，万一以后有急需，黄金还能变卖应急。」他更开玩笑补了一枪：「不过这没有硬性规定啦，如果下次我演配角，可能就得改成送『银』了！」一番话笑翻众人。



由苏志燮领衔主演的《金特务》，25日播出大结局，缴出亮眼成绩单，首都圈收视率达23.4%、全国平均23.0%（尼尔森韩国数据），圆满收官。戏里戏外都暖到爆的苏志燮，也再度靠著「金手笔」圈粉无数，稳坐演艺圈公认的「良心大前辈」宝座。



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