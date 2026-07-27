《金特务：本色回归》完结！苏志燮感谢观众厚爱　崔代勋、尹敬浩公开最难忘名场面

SBS 热门韩剧《金特务：本色回归》主演苏志燮、崔代勋、尹敬浩公开了完结感想以及心目中的经典名场面。大家是否也很有共鸣呢？

上周六晚间迎来大结局的《金特务》第10集以收视率23%完美收官，最终，金部长（苏志燮 饰）成功击垮朱江灿（朱相昱 饰）与住学建设，并重新找回与女儿金敏智（徐貹旼 饰）珍贵而平凡的日常，迎来圆满的 Happy Ending。



PS：此篇内容为大结局前夕，官方公开三位主演的完结前感想。

对於作品获得热烈回响，担任主演的苏志燮表示：「真心感谢所有喜爱并支持《金特务：本色回归》、支持金部长的观众朋友们。」他接著说：「也想向一起打造这部优秀作品的导演、编剧、所有工作人员以及合作演员们表达感谢，很高兴也很荣幸能与大家一起完成这部作品。」



此外，他也选出第6集中与女儿敏智重逢的场面作为最难忘的名场面，并表示：「『爸爸来了，我们回家吧。』这一幕，从第一次读剧本开始，到真正演完为止，都是我最期待的一场戏。」



饰演成汉秀的崔代勋表示：「能够获得这么多关注与喜爱，对演员而言是非常重要、能带来巨大能量的事。」他也说：「这次真的获得了满满的能量。」接著他提到第2集中金部长迎接敏智回家的场景，表示：「金部长努力走过陌生、尴尬、对未来茫然无措的人生，那一幕揭开了我们这部作品的序幕，我认为是最具代表性的名场面。」



饰演朴镇哲的尹敬浩则表示：「播出期间，每位遇见我的人都很热情地跟我打招呼，也为我加油，让我深深感受到大家给予的满满爱意。」他也提到第7集中父女一起吃饭的场景，并解释：「明知道很快又要再次分离，父女俩仍强忍著眼泪一起吃饭，那一幕真的令人非常心痛。」



大家最难忘的名场面又是哪一幕呢？（M编表示：我最难忘的一幕，是苏志燮被扯烂衣服，露出满满伤痕，并挥出第一拳反击的场面，太MAN了～）



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