哪个才是叔叔？《杀人者的购物中心2》李栋旭公开「两个赵汉善」合照，全网傻眼：根本分不出来！

看剧的时候还以为是CG或本尊借位出演，没想到剧组真的打造出那个科技感满满的头套！当两个人站在一起时，简直让人脸盲症发作，根本分不出哪一个是李栋旭、哪一个是赵汉善啊~

迪士尼热门韩剧《杀人者的购物中心 2》上周隆重开播，第一集就把悬疑与紧张感直接拉满！李栋旭饰演的「郑进湾」为了彻底铲除雇佣兵组织「巴比伦」、永绝侄女被伤害后患，与同伴们展开了一场精密的潜入作战。



***以下内容谈及第二季第一集关键剧情***



第一集开头就上演惊天「矛盾大对决」！只见大反派「贝尔」举起火箭炮轰开基地墙面，然而墙的另一端居然站著「另一个贝尔」！原来郑进湾为了掩人耳目，特地打造了与死对头贝尔（赵汉善 饰）一模一样的人脸头套，直到完成爆破作战后才帅气脱下伪装。



由於郑进湾「易容」变成贝尔的模样太过逼真，不仅剧中小兵们被骗过，就连很多观众也猜测是赵汉善本人短暂替身出演。直到近日，李栋旭与经纪公司公开多张片场花絮照，赫然出现「两个贝尔」同框合影，大家才发现那个头套居然是真实存在的超强道具！

照片中两个人戴著同款墨镜、摆出同款酷帅「扑克脸」，除了服装与发型长度略有些微差异外，神韵与轮廓几乎是 100% 复制贴上。韩国网友看完全傻眼直呼：「明明两个都是赵汉善啊⋯」、「李栋旭在哪里？！」



答案在更多花絮照中揭晓——穿著战斗服和手套、胸前扣著防弹背心的是李栋旭，合照中右边那位黑T恤男则是真・赵汉善。（小编：其实说了也还是看不出来，道具组真的越来越强了啊啊啊啊XD）



Disney+ 原创剧《杀人者的购物中心2》由李栋旭、金慧峻、赵汉善、金海娜、金玟、郑润厦、玄里、冈田将生、李泰英等人主演，全剧共8集，每周三下午16:00更新2集，本周即将迎来最新第3、4集！

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