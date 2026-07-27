赵寅成「杀人微笑」＋「反问式撩妹」连发，韩网集体喊：快把这位国民芳心纵火犯抓起来！

韩国公认的「国民男神」赵寅成，最近为主演电影《Hope》跑宣传时，在舞台问候环节展现超强撩粉功力，一段与女粉丝的对话在网路上疯传，让网友笑喊：「这种罪孽深重的男人，必须逮捕！」

近日韩国各大线上论坛流传一段影片，标题写著「260719《Hope》舞台问候 #赵寅成 #捕获野生观众」。画面中，赵寅成身穿简单的丹宁衬衫搭配牛仔裤，依旧帅度破表，他亲切地穿梭在观众席间，与粉丝们合影留念。

就在此时，一位女性观众突然大喊：「阿姨就不帮拍了吗？」赵寅成听闻立刻转身，展现「胜负欲」，机智回应：「当然不是！请过来这边～」接著他故意左右张望、一脸正经地反问：「阿姨在哪里？哪里有阿姨？你明明不是阿姨啊！」这番甜到出汁的「撩粉金句」一出，现场瞬间尖叫声四起，该女粉更是害羞到不行。



影片公开后韩国网友的反应也相当热烈，纷纷留言大赞：「这就是为什么人家是明星！」、「这就是长寿顶级巨星的sense啊！」、「长得帅又会说话，罪过罪过」、「又帅又红还这么会逗粉丝开心，太过分了！」、「合格！颁发合格奖牌一个！」赵寅成这波「无差别撩粉」操作，再度证明他纵横演艺圈多年，靠的不只是颜值，还有无人能敌的高EQ。



由罗宏镇导演执导，黄晸珉与赵寅成联手主演的电影《Hope》，目前正在韩国火热上映中。剧情描述位於非武装地带（DMZ）的「虎浦港」派出所所长「范石」（黄晸珉 饰），接获村民通报有老虎出没，全村进入紧急状态之际，却遭遇难以置信的惊人现实。赵寅成在片中饰演「成基」一角，睽违多年再度挑战持长枪、骑马奔驰的硬派动作场面，让粉丝直呼「等太久了！」



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