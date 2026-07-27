《金特务》结局埋哏埋超大，SBS证实「第二季积极讨论中」！苏志燮愿望要成真啦

季播剧专门户SBS可望再推出一部叫好叫座的系列作！

堪称2026年现象级神剧的《金特务：本色回归》，收视一路从首集9.5%起飞，第4集就冲破21.6%，最终回更以全国23.0%、瞬间最高27.1%的惊人成绩风光收官，7度跨过20%天花板，气势无人能挡。挟著这股热潮，剧迷对第二季的期待值早已破表，如今制作方终於松口了！



据韩媒《OSEN》独家报导，SBS已正式启动《金特务》第二季的制作讨论。其实连男主角苏志燮日前出席媒体日活动时，都曾公开喊话「比起拿演技大赏，更想拍季播剧」，如今愿望有望成真，粉丝嗨翻。

第一季结局中由朱相昱饰演的大反派「朱江灿」与其「住学建设」彻底崩盘，而金部长则成功进入「白虎人力事务所」就职，加上全新角色「李道圭」的登场，让不少剧迷推测第二季将围绕金部长与事务所成员们展开全新故事线。制作公司也证实：「由於收到观众满满的爱与支持，目前确实正在积极讨论第二季的制作。」但也强调，第一季才刚结束，具体时程与细节尚未定案，请大家耐心等待，一旦确定会尽快公布。



《金特务》讲述全世界最平凡的爸爸，为了找回唯一的女儿，挺身变成最危险的男人，展开一场「老爸宇宙」的复仇动作剧，写实又催泪的父女情贯穿全剧，加上苏志燮、朱相昱、尹敬浩、崔代勋等实力派演员的精采飙戏，让该剧一路稳坐收视冠军宝座，完结后热度仍持续延烧，第二季甚至变成季播剧这个愿望是否成真，全韩剧迷都在等！



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