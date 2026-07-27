BIBI Waterbomb演出遭轟「像在看成人秀」！跪地脫衣＋動作擦邊，網傻眼：有必要這樣？

韓國個性女歌手BIBI向來以大膽作風聞名，這回她在「Waterbomb Seoul 2026」的演出再度引爆爭議，火辣尺度讓網友看傻眼，直呼「這根本是18禁成人秀」！

事情發生在25日於京畿道高陽市KINTEX舉行的Waterbomb慶典，BIBI身穿連身衣登台，唱到一半突然跪在舞台上，當眾解開上衣，直接露出裡面的比基尼，火辣曲線一覽無遺。這還不夠，隨後4位打著赤膊的猛男舞者將她團團圍住，BIBI不僅用嫵媚眼神仰望他們，更直接對著舞者手上的麥克風煽情開唱，曖昧互動讓全場血脈賁張。



현재 말 나오는 중이라는 워터밤 비비 퍼포먼스

출처: raegu9 인스타그램



댓글 반응도 좋진 않더라구요… pic.twitter.com/5I9PbkzZ4V — 집밥채채 (@zipbaab) July 26, 2026

畫面曝光後瞬間在社群平台瘋傳，網友留言區立刻淪陷，不少人痛批動作太直白：「這不是唱歌，是脫衣舞秀吧！」、「就算音樂祭氣氛嗨，但動作暗示性太強，看了很不舒服」、「性感也不必要情色吧」等。但也有粉絲跳出來護航，強調「Waterbomb本來就是限制級活動，只開放19歲以上入場，管那麼多幹嘛？藝人表演也要被檢討成這樣？」



其實這已經不是BIBI第一次因為水彈舞台惹議。2022年她參加同活動時，本來想脫掉上衣，結果比基尼綁帶不小心鬆開，差點走光，當時她雖然一臉驚慌，但隨即鎮定用手遮胸，最後在工作人員協助下整理好衣服，堅持完成演出。



除了水彈爭議，BIBI過去也曾在其他演唱會上對粉絲獻吻，各種破格表演向來是她的招牌風格。這回再度因為「動作太情色」被推上輿論風口。

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