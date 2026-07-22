FTISLAND 香港场演唱会 全员轮流暴走麦花臣high到失控 预告20周年大计 《FaTe》成序幕

由光尚娱乐主办的《2026 FTISLAND TOUR 0 — XIX — III 'FaTe' in HONG KONG》日前（7月19日）於麦花臣场馆圆满举行。主唱李洪基全晚能量爆灯，除了多次举机捕捉粉丝反应，更率领全员轮流落台绕场，就连鼓手崔敏焕、Bass手李在真、支援结他手大矢孝之都被 PRIMADONNA （粉丝昵称）的热情打动，齐齐落场跑圈。不过绕场次数太多，连李洪基都跑到喘气，不禁笑问：「我到底做错咩？」引来全场爆笑。

演唱会一开始，李洪基以神秘巫师造型现身，绕场一周后卸下披风，随即送上《SATISFACTION》、《Hourglass》与《Sage》。唱到《Sage》时他忍不住咳了几声，随即幽默解画：「因为场地有尘，但咁先证明系真唱，如果系咪嘴，我哋唔会唱㗎！好，今晚一於玩到尽！」





唱《LIMITLESS》时，李洪基首次落台绕场，更直接走入观众席，他解释：「我知道好多人唔钟意买后排座位，所以特登行入嚟亲近大家。」他又感谢在场每位PRIMADONNA：「有边个好耐冇见我哋？之前去咗边？不过唔紧要，多谢你哋返嚟。今次巡演系FTISLAND新一章，对大家好重要，你哋嘅出席好珍贵。」Bass手李在真就话巡演已完成一半，团队越嚟越有默契；鼓手崔敏焕则大赞麦花臣场地感觉一流；结他手大矢孝之更用广东话打招呼：「大家好，我系Oya Takayuki，请大家多多指教。」

唱到经典作《Love Love Love》时，全场自动波大合唱，但李洪基听完后皱眉，笑住说：「唱慢啲！要有感情啲！」结果全场听话再唱一次，怎知李洪基发现自己忙於指导，忘记拍下影片，最后要全场合唱第三次，场面又搞笑又温馨。之后《Thunder》与《Cloud》继续激情合唱，李洪基今次醒目拍片，说：「听日会Upload上网，但如果庆功宴饮大咗，就可能迟少少。」引得全场大笑。





《Summer Night’s Dream》时，李洪基手拎咪高峰同相机落台，边唱边影相，气氛轻松。到《Falling Star》时，他更手持FTIsand代表黄色小旗跑遍全场，之后更邀请男粉丝跟著一起跑，情绪高涨。本来声称有Bass在手走不得的李在真，最终都被说服落台跑圈；而为了让崔敏焕竹及大矢孝之都可以落台互动，李洪基更亲自顶替打鼓同弹结他，尽显音乐才华。跑完一轮后，他喘著气在台边说：「我到底做错咩？」又指今次是第一次唱《Falling Star》玩到如此疯狂，不停重唱不停跑圈，更指因刚弹完Bass，只手和膊头有点痛，因为太紧张了！





虽然李洪基口口声声说跑到攰，但接著唱《ARIGATO》、《Like Birds》同《LET’S SEIZE THE DAY》时依然全力投入，带领全场狂跳，更趁气氛高涨时叫大会摄影师影大合照，并透露明年将是FTISLAND韩国出道20周年的大日子：「我哋正用心准备好多新计划，今次《FaTe》演唱会就系20周年活动嘅开始。今次拣咗新旧歌夹杂，仲有日文歌，你哋钟唔钟意？我哋同时准备紧20周年专辑，希望大家多多期待。」最后以《I Hope》和全场大合唱，为演唱会画上完美句号，全场 PRIMADONNA不舍欢呼，为这场集热血与笑声於一身的演出圆满作结。

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